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Общество

Четверо россиян погибли в аварии под Минском

2 минуты чтения 13:32 | Обновлено: 13:40

В Минском районе вблизи поселка Слободщина в Беларуси произошла смертельная авария, в результате которой погибли четверо россиян, среди которых были двое детей. Об этом сообщили в телеграм-канале беларусского Следственного комитета.

Инцидент произошел около 5:20 утра. По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля Mercedes, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по автодороге М2 в направлении аэропорта беларусской столицы. В какой-то момент водитель столкнулся с двигавшимся в попутном направлении такси марки Skoda. От удара автомобиль Skoda отбросило в дорожное ограждение.

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В результате аварии погибли четверо человек, которые были родственниками — 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки 13 и 7 лет. Все погибшие находились в такси, они были гражданами России. 

Сообщается, что водитель такси марки Skoda госпитализирован с различными травмами. Водитель и пассажир Mercedes не пострадали.

«В отношении 26-летнего водителя Mercedes возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Беларуси. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в Следственном комитете Беларуси.

Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.

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