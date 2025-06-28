Четверо россиян погибли в аварии под Минском

В Минском районе вблизи поселка Слободщина в Беларуси произошла смертельная авария, в результате которой погибли четверо россиян, среди которых были двое детей. Об этом сообщили в телеграм-канале беларусского Следственного комитета.

Инцидент произошел около 5:20 утра. По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля Mercedes, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по автодороге М2 в направлении аэропорта беларусской столицы. В какой-то момент водитель столкнулся с двигавшимся в попутном направлении такси марки Skoda. От удара автомобиль Skoda отбросило в дорожное ограждение.

Сотни тысяч спасенных от убоя собак могут усыпить Все из-за запрета на употребление их в пищу. Фермеры не знают, что делать с псами, а власти Кореи — как это решать Мир 9 минут чтения

В результате аварии погибли четверо человек, которые были родственниками — 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки 13 и 7 лет. Все погибшие находились в такси, они были гражданами России.

Сообщается, что водитель такси марки Skoda госпитализирован с различными травмами. Водитель и пассажир Mercedes не пострадали.

«В отношении 26-летнего водителя Mercedes возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Беларуси. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в Следственном комитете Беларуси.

Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.

Еноты захватили Европу Они врываются в дома, напиваются и буянят на улицах. Их отстреливают тысячами и готовят из них фрикадельки, но это все равно не помогает Мир 6 минут чтения

Ранее стало известно, что в одной из квартир многоэтажного дома в японском городе Осака полиция обнаружила тело 50-летней гражданки России Елены Ито. В полицию заявил ее супруг, который не смог связаться с женщиной и приехал в квартиру, где она проживает отдельно от него.

Японские правоохранители не исключают версию убийства женщины. По предварительной информации, на ее теле зафиксированы следы побоев и кровоподтеки. Генконсульство России в Осаке сообщило, что дипломаты находятся в контакте с полицией города.