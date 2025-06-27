«Твиттер-убийцу» казнили в Японии

В Японии привели в исполнение смертный приговор, вынесенный в 2020 году Такахиро Сираиси, также известному как «твиттер-убийца». Он находил в соцсетях девушек и женщин с суицидальными мыслями, насиловал их и убивал, а затем расчленял тела, передает Би-би-си.

Как установило следствие, найдя очередную жертву, делившуюся в сети мыслями о самоубийстве, Сираиси предлагал ей помощь в уходе из жизни, или предлагал убить ее, а затем себя. После этого он заманивал женщину к себе домой, накачивал алкоголем и снотворными, а затем насиловал и убивал.

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Выйти на след «твиттер-убийцы» удалось благодаря брату одной из его жертв. Он получил доступ к аккаунту сестры и увидел там ее переписку с Сираиси. Женщина искала в сети кого-то, «кто умрет вместе с ней», на что «твиттер-убийца» ответил ей: «Давай умрем вместе».

В октябре 2017 года полицейские нашли в квартире площадью 13,5 квадратных метра, где жил Сираиси, переносные холодильники с девятью человеческими головами, засыпанными наполнителем для кошачьего туалета, чтобы замаскировать запах. Там же обнаружили около 240 костей.

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Всего жертвами «твиттер-убийцы» стали девять человек — восемь девушек в возрасте от 15 до 26 лет и друг одной из жертв, который разыскивал ее. В ходе процесса адвокаты Сираиси настаивали на том, что жертвы «твиттер-убийцы» давали ему согласие на свое убийство.

Однако сам он линию собственной защиты не поддерживал. «Я неоднократно говорил, что согласен с обвинением и хочу как можно скорее завершить судебный процесс, потому что он причиняет боль моей семье, но это желание игнорируют», — заявил он в ходе процесса.

В итоге Сираиси приговорили к смерти через повешение. Его казнь стала первым смертным приговором, приведенным в исполнение в Японии с 2022 года.