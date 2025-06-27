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Общество

Препараты для снижения веса могут быть связаны с опасным для жизни заболеванием

2 минуты чтения 22:56 27 июня

Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) предупредило, что инъекционные препараты для снижения веса могли стать причиной опасных для жизни заболеваний у сотен людей и 10 смертей. Об этом сообщает The Independent.

Как пишет издание, MHRA начало расследование после того, как 294 человека перенесли острый и хронический панкреатит после приема тирзепатида, входящего в состав «Мунджаро», и семаглутида, используемого в «Оземпике» и «Вегови».

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Отмечается, что пока нет прямых доказательств, что заболевания были вызваны именно приемом лекарств для снижения веса, однако эксперты опасаются, что об этих взаимосвязях известно недостаточно, из-за чего чиновники инициировали новое исследование вредных побочных эффектов.

«Процент панкреатита, наблюдаемый в клинических испытаниях, был небольшим, но мы знаем, что многие люди теперь покупают эти лекарства в частном порядке. Небольшие проценты в больших количествах означают растущее число людей, у которых развиваются эти состояния, хотя они по-прежнему остаются редкими», — заявил Саймон Корк, старший преподаватель физиологии в Университете Англия Раскин.

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По его словам, риски для здоровья, связанные с ожирением, превышают риски приема лекарств. Корк утверждает, что для большинства эти препараты остаются безопасными, а за теми, кто сталкивается с серьезными побочными эффектами, нужно установить наблюдение врачей.

Тем не менее, в MHRA установили, что 10 смертей были связаны с действующими веществами препаратов для снижения веса. Также 116 случаев острого и хронического панкреатита связали с лираглутидом, который содержится в препаратах «Саксенда» и «Виктоза», 101 случай — с эксенатидом, а 52 — с дулаглутидом, которые также входят в состав разных препаратов для снижения веса. 

Ранее стало известно, что прием «Оземпика», «Мунджаро» и их аналогов привел к десяткам смертей в Великобритании. Часть погибших использовала препараты для снижения веса, другие лечили с их помощью диабет.

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