EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Китайская компания собралась расшифровывать звуки животных через ИИ

2 минуты чтения 19:39 7 мая

Китайская корпорация Baidu подала заявку на патент для сохранения за собой прав на разработку алгоритма перевода звуков животных в понятный человеку язык, об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Baidu планирует анализировать не только голос, но и язык тела, а также динамику изменения поведения животных. Компания надеется научить искусственный интеллект распознавать значения эмоций питомцев. Уже существующие приложения по расшифровке звуков животных в заявке названы «чрезмерно полагающимися на единственный источник информации».

Зумеры придумали новый способ заработка
Зумеры придумали новый способ заработка
Они сдают в аренду свои платья, пиджаки и кроссовки и получают за это тысячи долларов
Мир13 минут чтения

Этим словосочетанием Baidu называет работу альтернативных проектов на основе данных о голосе животного и считывании эмоционального настроя по лицу питомца. Компания планирует изменить этот подход и обучить нейросети на основе большого массива данных, чтобы использовать вычислительные мощности для анализа поведения животного, обработки и синтезирования перевода его значения на язык людей. Если запись голоса питомца не будет соответствовать имеющимся образцам, то компания будет маркировать ее вручную, а также проводить необходимую корректировку модели.

Я переехала во Вьетнам и была в шоке
Я переехала во Вьетнам и была в шоке
Тут много дешевых фруктов и море рядом, но летающие тараканы и фекалии на улицах портят все
Общество7 минут чтения

SCMP отмечает, что ученые и предприниматели из разных стран мира уже много лет пытаются создать приложение, способное переводить голос животных на понятный человеку язык — первое претендующее на возможность универсального толкования звуков собак устройство было выпущено еще в 2001 году. Сегодня только на территории материкового Китая существует несколько десятков приложений, которые, как сообщают журналисты, заявляют о наличии функционала по толкованию звуков кошек, собак и попугаев.

Baidu, как отмечает SCMP, подала заявку еще в декабре прошлого года, она была опубликована национальным регулятором только в начале мая. Эксперты в разговоре с журналистами отметили, что факт ее обнародования еще не означает одобрения, а процесс рассмотрения может затянуться на несколько лет. Baidu пока не сообщала, планирует ли компания разработать мобильное приложение после запуска модели.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Сын известного продюсера сбил меня на электросамокате
Общество
Сын известного продюсера сбил меня на электросамокате
Я получила тройной перелом челюсти и лишилась многих зубов. Виновный избежал наказания, а его отец отказывается мне помогать
00:01
Мы потеряли свою дочь
Общество
Мы потеряли свою дочь
Она пропала из виду всего на 15 минут. Мы не можем найти ее больше 10 лет
17:00 7 мая
Наемник ЧВК «Вагнер» обвинил государство в обмане
Общество
Наемник ЧВК «Вагнер» обвинил государство в обмане
Его жалобы набрали миллион просмотров. Но это не помогло, и теперь он на грани отчаяния и думает вернуться на войну
00:01 7 мая
Кадыров попросил освободить его от должности
Политика
Кадыров попросил освободить его от должности
Ранее СМИ писали о серьезных проблемах со здоровьем у главы Чечни. Он надеется, что его просьбу удовлетворят
15:43 6 мая
Зумеры придумали новый способ заработка
Мир
Зумеры придумали новый способ заработка
Они сдают в аренду свои платья, пиджаки и кроссовки и получают за это тысячи долларов
00:01 6 мая
Моя жена совершила транспереход
Общество
Моя жена совершила транспереход
Теперь у меня муж. Я принимаю его таким, каким он хочет быть, и люблю все так же
00:01 5 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования