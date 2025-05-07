Китайская компания собралась расшифровывать звуки животных через ИИ

Китайская корпорация Baidu подала заявку на патент для сохранения за собой прав на разработку алгоритма перевода звуков животных в понятный человеку язык, об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Baidu планирует анализировать не только голос, но и язык тела, а также динамику изменения поведения животных. Компания надеется научить искусственный интеллект распознавать значения эмоций питомцев. Уже существующие приложения по расшифровке звуков животных в заявке названы «чрезмерно полагающимися на единственный источник информации».

Зумеры придумали новый способ заработка Они сдают в аренду свои платья, пиджаки и кроссовки и получают за это тысячи долларов Мир 13 минут чтения

Этим словосочетанием Baidu называет работу альтернативных проектов на основе данных о голосе животного и считывании эмоционального настроя по лицу питомца. Компания планирует изменить этот подход и обучить нейросети на основе большого массива данных, чтобы использовать вычислительные мощности для анализа поведения животного, обработки и синтезирования перевода его значения на язык людей. Если запись голоса питомца не будет соответствовать имеющимся образцам, то компания будет маркировать ее вручную, а также проводить необходимую корректировку модели.

Я переехала во Вьетнам и была в шоке Тут много дешевых фруктов и море рядом, но летающие тараканы и фекалии на улицах портят все Общество 7 минут чтения

SCMP отмечает, что ученые и предприниматели из разных стран мира уже много лет пытаются создать приложение, способное переводить голос животных на понятный человеку язык — первое претендующее на возможность универсального толкования звуков собак устройство было выпущено еще в 2001 году. Сегодня только на территории материкового Китая существует несколько десятков приложений, которые, как сообщают журналисты, заявляют о наличии функционала по толкованию звуков кошек, собак и попугаев.

Baidu, как отмечает SCMP, подала заявку еще в декабре прошлого года, она была опубликована национальным регулятором только в начале мая. Эксперты в разговоре с журналистами отметили, что факт ее обнародования еще не означает одобрения, а процесс рассмотрения может затянуться на несколько лет. Baidu пока не сообщала, планирует ли компания разработать мобильное приложение после запуска модели.