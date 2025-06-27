МИД высмеял арифметику плана НАТО по обороне от России

В МИД России прокомментировали решение стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от объема ВВП. Чиновники посчитали, что у лидеров государств блока «подкачала» логика и арифметика. Об этом со ссылкой на слова директора департамента европейских проблем МИД России Владислава Масленникова пишет РБК.

«Если население убеждается в том, что Россия к 2030 году должна напасть, то, так сказать, почему к этой угрозе Евросоюз собирается полностью подготовиться только к 2035 году? Не совсем понятно», — сказал Масленников. Он считает, что только использование аргумента про российскую угрозу заставляет страны НАТО взять на себя ответственность за свою безопасность.

Еноты захватили Европу Они врываются в дома, напиваются и буянят на улицах. Их отстреливают тысячами и готовят из них фрикадельки, но это все равно не помогает Мир 6 минут чтения

Масленников также утверждает, что некоторые из стран НАТО взяли на себя обязательство увеличить расходы на оборону, однако на самом деле не собираются этого делать. Он рассказал, что руководства таких государств планируют «пересидеть» президентство Дональда Трампа, поскольку за невыполнение этого обещания не последует никаких санкций, а значит к обещанию можно отнестись с «буддийским спокойствием».

«Российскую угрозу» представитель МИД назвал «привлекательным конструктом» для НАТО. Из-за этого Россия не собирается первой инициировать восстановление отношений с блоком и рассчитывает на то, что этот вопрос будет зависеть от развития российско-американских отношений.

Джефф Безос «оккупировал» Венецию ради свадьбы Один из богатейших людей мира взбесил итальянцев, которые готовятся отомстить и сорвать праздник основателя Amazon Мир 7 минут чтения

Саммит стран НАТО прошел 24-25 июня в Гааге, одним из ключевых решений, принятых в его рамках, стала договоренность о постепенном увеличении расходов на оборону до 5% от объема ВВП не позднее 2035 года. В ответ на это, как отмечает Deutsche Welle, страны НАТО ожидают, что США выполнят обязательство о коллективной обороне, в случае нападения на одну из стран альянса.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало сценарий возможного нападения России на страны НАТО, основанный на собственном анализе и заявлениях высокопоставленных европейских чиновников. Ожидается, что первый удар придется на страны Балтии. При этом, по версии Bloomberg, угрозы Москвы применить ядерное оружие могут стать причиной ограниченного ответа на агрессию европейских стран и замедленной реакции США. В материале отмечается, что Трамп вместо реальных действий может выбрать написание постов в социальной сети Truth Social.