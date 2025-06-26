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Криминал

Мужчина убил свою партнершу и замуровал ее тело в стене бара

2 минуты чтения 19:55 26 июня

Суд в немецком городе Штутгарт признал 47-летнего мужчину виновным в непредумышленном убийстве своей партнерши. Его приговорили к 10 годам заключения, сообщает Der Spiegel и Bild.

По их данным, мужчина по имени Лехель Л. убил свою партнершу Луминиту П. в начале июля 2024 года после того, как между ними произошла ссора. По данным Bild, это случилось в баре Kelterstüble, которым владел мужчина. Вероятно, для убийства он использовал нож, однако доказательств конкретного способа убийства, а также мотива обнаружено не было. 

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Мужчина замуровал тело партнерши в стену бара с помощью раствора для кровли и изоляционного материала. Bild отмечает, что позже Лехель попросил знакомого мастера укрепить кладку стены из-за сильного запаха. На суде мужчина не признал свою вину.

В то же время, как пишет Der Spiegel, свидетели рассказали суду, что Лехель неоднократно избивал свою партнершу, в том числе на глазах посетителей бара. Утверждается, что Луминита рассказала своей подруге о намерении расстаться с нем. Свидетели также рассказали, что в баре чувствовался «отвратительный смрад» от разлагающегося тела, который Лехель объяснял протекающим канализационным баком.

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После убийства родственники и друзья женщины не могли связаться с ней в течение нескольких месяцев и после этого подали заявление в полицию о пропаже. Тело Луминиты обнаружили в октябре, когда полиция приехала на место с собаками. Точное время смерти установить не удалось, однако судья заявила, что у суда «не осталось сомнений» в том, что убийцей был именно Лехель. По данным Bild, ранее его уже судили на родине в Румынии за уклонение от уплаты налогов.

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