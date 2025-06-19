Власти России захотели сменить экономическую стратегию из-за угрозы рецессии

Россия нужна новая модель экономического роста, так как нынешняя себя исчерпала. Об этом, как передает РИА «Новости», заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Сейчас, когда Максим Станиславович говорил об исчерпанности предыдущей модели экономического роста, я здесь с ним тоже согласна, <…> нам надо понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны. Нам надо думать о некоторой новой модели роста», — прокомментировала она выступление министра экономического развития Максима Решетникова на сессии «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов».

Кроме того, Набиуллина анонсировала снижение регулятором ключевой ставки. «Мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции, она сейчас снижается и замедляется даже быстрее наших ожиданий, и будут снижаться инфляционные ожидания — это должно происходить», — сказала она.

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Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил об угрозе начала рецессии в российской экономике.

«По цифрам у нас охлаждение, но у нас все наши цифры — это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса, по индикаторам мы, мне кажется, уже на грани перехода в рецессию», — сказал он, выступая на ПМЭФ.

При этом он отметил, что его слова являются не прогнозом, а констатацией факта. «Я не предсказал [рецессию], а сказал, что мы стоим на грани. Дальше все зависит от наших решений», — пояснил он.

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Комментируя слова Набиуллиной о необходимости поиска новой модели экономического роста, Решетников подчеркнул, что ее нужно модернизировать «без революций», и добавил, что здесь «важна преемственность».