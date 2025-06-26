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Общество

Спрос на курсы выживания резко вырос в Москве

2 минуты чтения 16:31 | Обновлено: 16:54

Спрос на курсы выживания в Москве за 2024 год вырос на 30-50%, а некоторые из продающих такие курсы школ столкнулись с трехкратным ростом числа желающих пройти обучение. Об этом со ссылкой на слова декана факультета международных финансов Всероссийской академии внешней торговли Олега Абелева пишет агентство «Москва».

По мнению Абелева, москвичи начали больше интересоваться навыками выживания из-за популярности блогов и шоу о выживании, повышения внимания к экстремальному туризму, а также из-за геополитической нестабильности, которая вынуждает рассматривать навыки выживания в качестве практической необходимости.

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Средняя стоимость группового курса выживания в Подмосковье, по данным эксперта, на данный момент составляет от 15 до 25 тысяч рублей с человека, индивидуальный тур обойдется в 35-60 тысяч рублей. VIP-обучение с известным инструктором может стоить до 100 тысяч рублей.

Журналисты отмечают, что популярностью пользуются и узкоспециализированные программы — квесты с элементами выживания, курсы по выживанию в городе при радиационной атаке. Также, по словам Абелева, растет количество корпоративных и семейных заказов.

Он также ожидает дальнейшего роста спроса зимой, показатель которого может достичь 30%. По мнению Абелева, это связано с тем, что в «холодных условиях» люди активнее интересуются навыками выживания.

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