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Общество

Опрос: россияне стали меньше тревожиться

14:40 10.03.2025

Еженедельные опросы государственного фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показывают, что с начала 2025 года уровень тревожности россиян поступательно снижается. С 26 января по 2 марта этот показатель уменьшился с 44 до 36 процентов, обратили внимание «Ведомости».

Дисклеймер

Опросы общественного мнения не могут полностью передать правдивое отношение россиян к войне. В условиях военной цензуры проведение соцопросов в России сопряжено с определенными рисками для респондентов. Участники исследования понимают, что могут быть привлечены к вполне реальной уголовной ответственности за критику «СВО» и призывам к миру с Украиной, поэтому вполне вероятно, что многие отказываются озвучивать свое честное мнение по этому поводу.

В прошлый раз ФОМ отмечал низкий уровень общественного беспокойства прошлым летом: 28 июля этот показатель составил 33 процента, а уровень спокойствия — 59 процентов. Сейчас респонденты называют состояние своего окружения спокойным в 57 процентах случаев.

Наиболее значимым событием конца февраля россияне назвали «налаживание контактов между США и Россией», утверждает ФОМ. Так ответили 18 процентов респондентов. Этот вопрос социологи задавали, не предлагая готовые варианты ответов.

14 процентов назвали главными разные события на войне в Украине: ход вторжения, обстрелы российских территорий, наступление в Курской области. Примерно столько же россиян больше всего интересовались встречей Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме, во время которой президенты США и Украины публично поспорили.

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По мнению гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова, в последнее время не происходило неожиданных событий, неприятных для большинства россиян. С ним согласился и социолог Денис Волков, который отметил, что уровень тревоги в прошлом году повышался после теракта в «Крокус сити холле» и вторжения ВСУ в Курскую область.

Ведущий аналитик ФОМа Григорий Кертман сообщил «Ведомостям», что кроме отсутствия новых потрясений на спокойствие в обществе могут влиять новости о налаживании Россией международных отношений.

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