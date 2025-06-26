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Общество

Ученые рассказали о снижающих депрессию финансовых привычках

2 минуты чтения 16:14 | Обновлено: 17:44

Австралийские ученые выяснили, что привычки откладывать сбережения и вовремя платить по кредитам помогают сохранить психическое здоровье. Такое поведение также может снизить риск развития депрессии и тревожности. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Stress and Health. 

Ученые проанализировали данные опросника по психическому здоровью, который с 2001 по 2022 год заполняли более 20 тысяч человек. Результаты показали: чем ответственнее человек обращается с деньгами, тем лучше обстоят дела с его психическим состоянием. В исследовании это называется «стабильное финансовое поведение» — когда человек копит деньги и вовремя выплачивает долги (в том числе по кредитным карточкам). 

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Исследователи пришли к выводу, что если человек начнет регулярно откладывать деньги, то у него заметно улучшится психическое состояние. К примеру, рост привычки к накоплению денег всего на один процентный пункт показал «укрепление» психического здоровья почти на 0,5 пункта. Такой же эффект заметили у участников, которые своевременно выплачивают задолженности по кредиткам. 

В этом же исследовании ученые проверили обратную связь — может ли психическое здоровье как-либо формировать финансовое поведение человека. Эта гипотеза не подтвердилась: получается, что именно финансовые решения человека влияют на его ментальное здоровье, но не наоборот. Хотя авторы исследования оставляют пространство для дальнейшего изучения рисковых решений с деньгами и компульсивных покупок. 

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Сберегательное поведение, как оказалось, больше помогает «выправить» психологическое состояние у мужчин, чем у женщин. И это несмотря на то, что используемая методика оценки учитывала тревожность и депрессию — а они чаще встречаются у женщин. При этом низкая финансовая грамотность и стресс из-за денег влияют одинаково негативно на представителей обоих полов. 

Ранее исследователи из Школы менеджмента Келлога и Ратгерского университета обнаружили, что люди, которые ощущают в повседневности экономическое неравенство, оказались более лояльны к разным формам жульничества, в том числе к уклонению от уплаты налогов. Участники опроса признались, что допускают нарушение общественных правил, так как чувствуют, что «их честность ничего не изменит».

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