Ощущающие экономическое неравенство люди чаще жульничают 

Исследование и три научных эксперимента доказали, что отношение людей к жульничеству, например, к уклонению от уплаты налогов или списыванию на экзаменах меняется в зависимости от условий их жизни и от того, насколько остро они ощущают экономическое неравенство. Об этом пишет Forbes.

Так, сотрудники Школы менеджмента Келлога и Ратгерского университета под руководством профессора Марьям Коучки провели масштабное исследование, чтобы выяснить насколько неравенство в обществе связано с терпимостью людей к различным правонарушениям. Они проанализировали три других исследования:

— оценку социального неравенства в 196 странах мира с 1960 года по наши дни;

— показатели экономического развития 182 государств с 1950 года;

— результаты опроса более 125 тысяч человек, который проводили с 1981 по 2014 год.

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В частности, респондентов спрашивали, могут ли они контролировать события в их жизни, задумываются ли о том, что на их поступки влияет конкуренция с другими людьми, доверяют ли окружающим, а также считают ли они, что добиться финансового благополучия можно, только сделав бедными других. Также участники опроса должны были оценить, насколько можно оправдать тех, кто списывает на экзаменах, ездит без билета, не платит налоги, берет взятки и тому подобное.

В результате ученые пришли к выводу, что люди, которые живут в обществе с высоким уровнем неравенства, более лояльны к неэтичным поступкам и нарушениям закона. Кроме того, участники опроса считали, что нарушать правила можно, так как «их честность ничего не изменит».

В одном из экспериментов участвовали более 800 человек. Им показали изображения лестниц с 10 ступенями, которые обозначали возможные варианты распределения материальных благ. У одних лестниц на всех ступенях было примерно одинаковое количество средств, у других — практически все деньги располагались на верхних ступенях. Респондентам предложили выбрать лестницу и ответить на вопросы о приемлемости жульничества и обмана. Проанализировав ответы, авторы эксперимента пришли к выводу, что, чем острее респонденты ощущали неравенство, тем чаще они оправдывали нарушения норм и законов.

«Неравенство тесно связано с восприятием контроля», — подчеркнула Коучки.

Во время второго эксперимента выяснилось, что даже в вымышленном обществе, где уровень неравенства высокий, люди закрывают глаза на обман и неэтичное поведение. В рамках третьего эксперимента ученые выяснили, что чем больше человек уверен в том, что у него есть инструменты и возможности улучшить свое материальное и общественное положение, тем реже он готов прощать обман и неэтичное поведение других людей.

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