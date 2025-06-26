Иностранец попытался ввезти в Россию 190 правых ботинок

Гражданин Китая попытался провезти через российскую границу 190 ботинок на правую ногу. Их общий вес составил более 61 килограмма, обувь имела разные размеры и цвета. Об этом сообщает Уральское управление Федеральной таможенной службы (ФТС).

Обувь нашли в чемоданах прилетевшего из Китая в екатеринбургский аэропорт «Кольцово» иностранца. Он рассказал таможенникам, что собирался продавать ботинки на рынке Екатеринбурга. Таможенных правил, как отмечено в тексте, китаец не знал, за помощью в декларировании к инспектору он также не обращался. ФТС не сообщает, собирался ли мужчина ввезти в Россию и левые ботинки.

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На гражданина КНР завели дело по статье о недекларировании по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию (ч. 1 ст. 16.2 КоАП), изъятые ботинки направлены на экспертизу. РБК отмечает, что мужчине грозит штраф в двукратном размере от стоимости обуви.

В марте ФТС отчиталась о попытке ввезти в Россию 79 самоцветов контрабандой, которую предприняла прилетевшая из Индии россиянка. Она спрятала драгоценные камни в своих вещах и нижнем белье и попыталась пройти через «зеленый» коридор, где ее остановил инспектор.

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После обнаружения четырех разноцветных металлов в сумке сотрудник отправил женщину на личный досмотр, во время которого были найдены еще 75 камней, рыночная стоимость которых превысила один миллион рублей. Россиянка заявила, что хотела изготовить из камней украшения, а нижнее белье и сумку использовала из-за нежелания повредить сырье для них.

Экспертиза показала, что россиянка пыталась провезти обработанные камни — изумруды, аметист, кошачий глаз и цирконий. Сейчас ей грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей по статье о контрабанде стратегически важных товаров (ч. 1 ст. 226.1 УК).