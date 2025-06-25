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Политика

Трамп признал сложности в переговорах с Путиным

2 минуты чтения 19:00

Дональд Трамп признался, что остановить войну в Украине оказалось сложнее, чем он ожидал. Заявление президента США прозвучало на пресс-конференции во время саммита НАТО в Гааге.

Трамп отвечал на вопрос о том, почему ему так и не удалось урегулировать конфликт между Россией и Украиной, хотя ранее он обещал сделать это за 24 часа. По словам американского президента, Владимир Путин оказался «сложнее», чем он ожидал, а с Зеленским у него «были проблемы». Трамп отдельно подчеркнул, что его обещание справиться за сутки было «сарказмом» и напомнил, что США преуспели в урегулировании других конфликтов — в пример американский лидер привет Иран и Израиль, Индию и Пакистан, Сербию и Косово.

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Глава США также побеседовал с украинской журналисткой, муж которой сейчас воюет в ВСУ. По его словам, США рассмотрит возможность передачи Украине комплексов Patriot, хотя их сложно достать и США сейчас «сами в них нуждаются». Воспользовавшись случаем, Трамп также попросил журналистку передать от него привет ее мужу на фронт. 

На полях саммита НАТО Трамп встретился с Владимиром Зеленским. По его словам, встреча прошла «очень хорошо», несмотря на то, что в прошлом у них с украинским лидером были «трудные времена». Он подчеркнул, что Зеленский ведет «храбрую» и «тяжелую» битву, но стремится поскорее ее завершить. Поэтому в ближайшее время Трамп намерен созвониться с Путиным и поговорить об этом. Когда именно это произойдет — он не уточнил.

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Часть выступления президента США была посвящена войне в Иране. Трамп вновь подчеркнул, что она закончена и Тегеран больше не вернется к ядерной программе. При этом президент раскритиковал СМИ, которые сомневаются в этом. Он сравнил американские удары по ядерным объектам Ирана с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны. 

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