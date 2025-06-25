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Общество

Рогозин пообещал отправить на войну авторов шутки про его диссертацию

2 минуты чтения 12:01

Бывший глава Роскосмоса, а ныне член Совета Федерации Дмитрий Рогозин опубликовал в личном телеграм-канале угрозы в адрес авторов и исполнителей команды КВН «Негоден», поводом для которых стала шутка, прозвучавшая четвертьфинале Высшей лиги КВН.

В сценке космонавт отказывается лететь в космос, потому что у него появилась девушка. 

— Парень, ты чего, космос на телку не меняют!

— Это кто сказал?

— Это было в докторской Рогозина.

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«К какому военкомату приписаны эти два юмориста, мне уже сообщили. Сейчас устанавливаем то бесталанное чмо, которое им такие тексты пишет. Парней этих ждем у себя, всему научим, в том числе чувству юмора. Да и противник у нас «с огоньком», как говорится. Так что вместо унылого говна, в который превратился КВН, мы им дадим настоящие КВНы — ударные дроны «Князь Вандал Новгородский», довезем до переднего края и пожелаем боевой удачи», — написал Рогозин.

«А когда вернутся, вместе посмеемся над их неудачной, несмешной и пошлой шуткой в эфире Первого канала», — добавил он. Сам Рогозин утверждает, что является доктором технических и философских наук.

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В мае в центре скандала оказалась глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова, дочь которой опубликовала в соцсетях видео с угрозой «отправить на СВО» в адрес неизвестного мужчины.

После того как ролик распространился в СМИ, чиновница извинилась, но подчеркнула, что «нет ничего страшнее, чем использование детей в качестве политического оружия». Позже губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объявил об увольнении Шевцовой, отметив, что  «участие в СВО — честь и привилегия, а не наказание».

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