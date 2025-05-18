Чиновнице пришлось извиняться за угрожавшую другим отправкой на войну дочь

Дочь вологодской чиновницы Юлии Швецовой в соцсетях опубликовала видео, в котором угрожала неизвестному человеку отправкой на фронт. После этого Швецова извинилась за поведение своего ребенка и заявила, что «нет ничего страшнее, чем использование детей в качестве политического оружия».

В опубликованном видео глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова говорит, что провела с дочерью «серьезный разговор» и извиняется перед теми людьми, чьи чувства задел ролик подростка.

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«Но, знаете, нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия. Я люблю свою родину и продолжу работать на благо нашей территории так, чтобы никто не сомневался в искренности моих слов», — добавила чиновница.

На момент публикации заметки видео Швецовой в ее телеграм-канале посмотрели почти 6,5 тысячи раз. При этом подписчикам чиновницы предлагают оставлять под постом только положительные реакции. Можно выбрать между «сердцем» и «смеющимся эмодзи». Последний вариант предпочли более тысячи человек.

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До этого дочь Швецовой выложила в тиктоке видео, которое сопровождалось следующими словами: «Ты че, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр! (Мы тебя на СВО отправим)». О ком именно шла речь в рилсе, неизвестно.

Нюксенский муниципальный округ находится на северо-востоке Вологодской области. В мае 2024 года по рекомендации губернатора Георгия Филимонова Швецова была назначена исполняющей обязанности главы округа, а в октябре 2024 года она получила должность главы по итогам тайного голосования участников заседания представительного собрания.