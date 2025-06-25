Москвичам пообещали потепление

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в начале июле в Москве ожидается потепление до 25 градусов. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть обнадеживающие прогнозы о температуре в Москве. Начиная с 3 июля, будет период, когда температура будет приближаться к 25-градусной отметке, около 22-24. Это не самая жаркая погода, но все-таки уже веселее», — рассказал Вильфанд.

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По его словам, в июне температура почти соответствовала климатической норме — средняя температура за месяц была на 0,5-0,6 градуса ниже нормы. «Это неожиданный для многих вывод. Это фактические данные, которые наблюдались за последние 30 лет, они осреднены, такой июнь и должен быть», — добавил эксперт.

В последние несколько дней в Москве наблюдается похолодание, о котором ранее также предупреждал Вильфанд. Так, в выходные 21 и 22 июня столбик термометра опускался ночью до семи–девяти градусов в Москве и до пяти градусов в Подмосковье.

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По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, настолько низких температур в столице не было с 1983 года. Тишковец объяснил, что такие аномалии случаются примерно раз в 20 лет. В этот раз они были обусловлены пришедшим с запада циклоном.

Кроме того, на этой неделе москвичам пообещали постоянные дожди. Вильфанд объяснил это перемещением «насыщенных влагой» воздушных масс с севера. По его данным, до конца недели в Москве ночная температура будет держаться на уровне 7–12 градусов тепла, а дневная — на уровне 17–20 градусов. Вильфанд добавил, что такие показатели ниже нормы примерно на два градуса.