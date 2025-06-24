Друг Путина и глава одной из крупнейших корпораций России передумал «догонять и перегонять» Запад

Друг Путина и глава одной из крупнейших российских корпораций «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что перед Россией не стоит задачи «догнать и перегнать» технологические достижения стран Запада, потому что это «не даст никаких конкурентных преимуществ». Об этом Чемезов написал в колонке для РБК.

Он считает, что попытка «догнать» Запад в сфере технологий приведет к смещению траектории развития России в «нишу приспособления» к постоянно меняющимся условиям. В качестве альтернативы он предложил развивать «подрывные инновации», которые создают новые отрасли. В них, по мнению Чемезова, Россия не отстает от конкурентов.

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Такими инновациями Чемезов считает искусственный интеллект, квантовые технологии и высокотехнологичный бизнес. Он уверен, что развития не получится без дешевых денег, которые невозможно получить при текущем уровне ключевой ставки.

Тезис о том, что России необходимо «догнать и перегнать» капиталистические страны появился еще при Ленине. При Хрущеве было принято решение догонять Америку. А с приходом к власти Путина акцент сменился на Европу.

Задачу догнать страны ЕС по экономическим показателям Владимир Путин публично огласил еще в 1999 году, когда занимал пост премьер-министра. Тогда он призывал обеспечить быстрый экономический рост, который позволит России догнать Португалию и Испанию. Позже он повторял тезис о необходимости приблизиться к уровню западных технологий в гражданской сфере при запуске системы ГЛОНАСС в 2007 году.

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Чемезов пишет, что из-за решений Центробанка «Ростеху» пришлось заморозить «до лучших времен» строительство трех «зеленых» электростанций из пяти. Он называет эту технологию перспективной, поскольку она позволяет соединить коммерческий подход с экологической пользой, но отмечает, что слишком дорогой кредит не дает реализовать ее на практике.

Также Чемезов заявил, что «враги у России не кончатся никогда», а нынешнее время, по его мнению, в будущем могут назвать «сложнейшим в истории человечества». Он считает, что российская система образования нуждается в существенной «перенастройке», поскольку приток молодых специалистов в промышленность остается недостаточным.

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Глава «Ростеха» также призвал «разбить» стереотип о «России-стране бензоколонке» об экономику, которая будет базироваться на технически оснащенном производстве и независимости от внешних факторов. Чемезов обосновал свою мысль тем, что такие высказывания в адрес России можно считать проявлением ненависти к стране. К теме сравнения России с бензоколонкой часто прибегает и Владимир Путин, чтобы рассказать об имеющихся в стране технологиях, отмечает РБК.

При этом Чемезов отмечает, что главным для жителей страны в ближайшие 15 лет он считает защиту «суверенных интересов» России, поскольку основной целью общества будет необходимости «выстоять». Это, по его мнению, невозможно без централизованной государственной системы, которая должна быть гибкой и опираться на «глубинную силу» народа.