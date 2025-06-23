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Криминал

Подростка обвинили в убийстве 10-летнего мальчика

2 минуты чтения 20:06 | Обновлено: 20:10

В Кировской области 14-летнему подростку предъявили обвинение в убийстве 10-летнего мальчика. По данным следствия, обвиняемый нанес ребенку многочисленные удары ножом из личной неприязни. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел 21 июня в лесном массиве около станции Просница Кирово-Чепецкого района Кировской области. По данным Следственного комитета, в тот вечер 14-летний обвиняемый поссорился с 10-летним мальчиков и из личной неприязни нанес 10-летнему мальчику множественные удары ножом в область груди, шеи и верхних конечностей. От полученных травм ребенок погиб на месте.

«Следователями СК выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на сбор и закрепление доказательственной базы», — рассказали в Следственном комитете.

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Отмечается, что в день происшествия в следственные органы поступило сообщение о пропаже 10-летнего ребенка. В ходе поисковых работ следственно-оперативная группа обнаружила тело мальчика с ножевыми ранениями в лесном массиве около станции Просница. На следующий день следователи сообщили о задержании 14-летнего подростка по подозрению в причастности к убийству. 

В телеграм-канале правительства региона ранее сообщили, что 14-летний подросток состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, а также у врача-психиатра. По предварительным данным, мотивом совершения преступления стал конфликт на бытовой почве. 

«В настоящее время в отношении подозреваемого проводятся следственные мероприятия. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Кировской области проведет выездной мониторинг эффективности проводимой с подростком и его семьей профилактической работы», — сообщили в пресс-службе правительства.

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Ранее Следственное Управление СК по Краснодарскому краю сообщило, что жителю Тихорецкого района Кубани предъявлено обвинение в убийстве 16-летней племянницы и совершении преступлений против ее половой неприкосновенности.

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