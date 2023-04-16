В ЕГЭ по истории появятся вопросы о войне в Украине 

В Единый государственный экзамен по истории включат задания с вопросами о войне в Украине. Это произойдет после того, как соответствующие учебники появятся в российских школах, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

«Как только во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, и по ним отработают классы, в которых этот материал должен изучаться, в контрольно-измерительные материалы (КИМ) государственной итоговой аттестации соответствующего уровня образования будут включены задания на проверку изученного материала. То есть, если материал для изучения будет включен в программу 10-го класса, КИМ по истории будут скорректированы с учетом завершения обучения в средней школе», — говорится в сообщении.

В начале этой недели министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что учебник истории с разделом про войну в Украине будет доступен для 10-11 классов уже с 1 сентября.

Ранее пресс-служба министерства сообщала, что массово использовать в школах эти учебники начнут в 2024-2025 годах, а сам Кравцов говорил, что вводить его в учебную программу будут постепенно.

По словам министра просвещения, в новом учебнике истории будут подробно изложены «причины и задачи военной спецоперации».

Источник: ТАСС

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