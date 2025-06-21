Учительницу обвинили в связывании рук первокласснику скотчем

Классного руководителя школы №5 в поселке Тавричанка в Приморском крае, чье имя не называется, будут судить по статьям о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, соединенном с жестоким обращением с несовершеннолетним (ст. 156 УК) и о публичном оскорблении представителя власти (ст. 319 УК). Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Приморского края.

В пресс-релизе сказано, что в течение нескольких месяцев в 2023 году учительница начальных классов наказывала первоклассника, связывая ему руки скотчем. Это выяснилось в ходе проверки, которую начали после публикаций родителей школьников в соцсетях и их обращения в администрацию муниципального района.

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В феврале этого года сообщалось, что преподавательница уволилась из школы. Как пишет РИА «Новости», ранее она неоднократно повышала голос на учеников и портила их вещи. При этом руководство школы не реагировало на обращения родителей. Статья за публичное оскорбление представителя власти появилась в деле педагога после того, как женщина оскорбила следователя.

Учительнице утвердили обвинительное заключение, но свою вину она не признала. Теперь дело передано в суд Надеждинского района.

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Ранее сообщалось, что в Чувашии в селе Яншихово-Норваши прокуратура объявила о проведении проверки в местной школе после того, как ученица старших классов во время последнего звонка пожаловалась на оскорбления и травлю со стороны директора и преподавателей учебного заведения. Школьница рассказала, что работники школы «настраивают» других учащихся против нее и делают то же самое в отношении других учеников.