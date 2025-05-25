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Общество

Прокуратура проверит школу в Чувашии после жалобы ученицы на буллинг

2 минуты чтения 12:36

В школе, расположенной в селе Яншихово-Норваши Янтиковского района Чувашии, проведут проверку после жалобы ученицы 10 класса на буллинг и оскорбления со стороны директора заведения. Об этом сообщает региональное управление прокуратуры. Информацию также подтверждает Минобразования Чувашии.

24 мая глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале опубликовала запись выступления школьницы на последнем звонке, во время которого подросток рассказала об оскорблениях, унижениях и травле со стороны администрации и учителей. Присутствующие на линейке аплодировали школьнице после завершения речи.

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Она также сообщила, что с ней перестали здороваться в коридорах школы, не подают руку при вручении грамот и не выдали похвальный лист за отличную учебу. Также подросток рассказала, что сотрудники учебного заведения «настраивают» других учеников против нее, и заявила, что подобное происходит и с другими обучающимися.

Школьница рассказала, что выступает также от имени двух учениц восьмого и седьмого классов, которые столкнулись с аналогичными проблемами. Она заявила, что не желает продолжать обучение в школе под руководством директора, несмотря на то, что ей не хочется принимать такое решение.

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Подростку, согласно комментариям аудитории, пытались запретить выступать, но собравшиеся потребовали дать ей высказаться — после этого школьнице включили микрофон, без которого она начинала свою речь. «Она хочет опозорить меня, хочет опозорить моих родителей. Называет меня невоспитанной, называет меня умственно отсталой», — прокомментировала поведение директора девушка.

Управление прокуратуры по Чувашии анонсировало проведение проверки всех фактов, о которых рассказала школьница, и применение мер против ответственных лиц, если они подтвердятся. Региональное министерство образования проведет выездную проверку. Власти не сообщили, в какое время они планируют отчитаться об их результатах.

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