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Политика

СМИ: США захотели обсудить мир в Украине с Лукашенко

2 минуты чтения 15:30

Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог в ближайшие дни может отправиться в Беларусь, чтобы провести встречу с Александром Лукашенко. Об этом Reuters сообщили четыре источника, знакомые с планами поездки. Если она состоится, то Келлог станет самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Беларусь за последние годы.

Собеседники агентства добавили, что точная повестка или дата визита неизвестны. При этом два источника издания утверждают, что сам Келлог рассматривает эту поездку как шаг к возможному возобновлению мирных переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

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Официально о предстоящем визите Келлога в Беларусь не сообщалось. В публикации отмечается, что поездку могут перенести или отменить в последний момент, так как планирование таких встреч тщательных переговоров. Госдепартамент США, посольство Беларуси в Вашингтоне и сам Келлог отказались от комментариев. 

Во время своего первого президентского срока Трамп уже пытался улучшить отношения с Беларусью. 1 февраля 2020 года в Минск прилетел госсекретарь Майк Помпео. Визит проходил на фоне временного охлаждения в отношениях Москвы и Минска. До этого глава Госдепа США посещал Беларусь в 1993 году. 

Преемник Трампа демократ Джо Байден занял более жесткую позицию в отношении Беларуси. На его решение, как сообщается, повлияла победа Лукашенко на выборах 2020 года, результаты которых, не признало мировое сообщество, а также последовавшие за этим репрессии.

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В конце февраля 2022 года США закрыли свое посольство в Минске на фоне поддержки Лукашенко российской агрессии против Украины.

Тем не менее в последние месяцы наблюдаются признаки оживления диалога между двумя странами. В феврале этого года представители Госдепа США посещали Минск для освобождения трех политзаключенных. А в апреле Беларусь освободила натурализованного американца Юрия Зенковича, которого обвиняли в подготовке покушения на Лукашенко и захвата власти в стране.

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