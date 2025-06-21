Россиянин поссорился с женой-иностранкой и сдал ее полиции

Житель Кемерово поссорился с женой из Южной Кореи и сообщил полицейским, что она находится в России нелегально, сообщает МВД Кузбасса. Против женщины завели административное дело о нарушении миграционного законодательства, теперь ей грозит штраф и выдворение из страны.

По данным полиции, кемеровчанин познакомился с 33-летней гражданкой Южной Кореи во время отдыха за границей. Мужчина предложил ей переехать в Россию, где они поженились. После того, как они поссорились, муж пожаловался на нее в полицию.

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«В ходе оперативно-профилактического мероприятия “Нелегал-2025” в полицию Кемерова обратился 33-летний местный житель. Мужчина сообщил, что его супруга, которая является иностранкой, находится на территории Российской Федерации нелегально», — пишет пресс-служба местного МВД.

Против гражданки Кореи полиция составила протокол по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации (часть 1 статьи 18.8 КоАП). Эта статья предусматривает штраф от двух до пяти тысяч рублей, а также возможность выдворения из страны. Определить наказание по этому делу должен суд.

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