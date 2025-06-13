Мужчина с Z-нашивками силой задержал россиянку под предлогом «проверки мигрантов» в Подмосковье

В Московской области на станции МЦД Немчиновка неизвестный в камуфляжной форме с нашивками в виде литеры Z силой задержал женщину, которая, по его мнению, была иностранкой. На ее слова, что она гражданка России мужчина не обращал внимания и настаивал, чтобы она показала паспорт. Об этом со ссылкой на очевидца сообщает телеграм-канал Astra.

Инцидент произошел около половины девятого утра 10 июня. По словам очевидца, люди в камуфляжной форме на станции «выдергивали из потока людей азиатской внешности». На опубликованном видео запечатлен один из них. В какой-то момент он мельком демонстрирует удостоверение «народной дружины» и пытается утащить куда-то женщину средних лет, которая плачет и просит позвать полицию. Мужчина в форме на эти просьбы не реагирует и грубо хватает руками испуганную женщину, которая цепляется за турникеты на входе на станцию.

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Позже с телеграм-каналом связались знакомые пострадавшей. Они рассказали, что женщина, которая является буряткой по национальности, на свободе и «приходит в себя» после агрессивного задержания. В то же время личность задержавшего ее мужчины остается неизвестно.

Как уточняет Astra, общественная организация «народная дружина» Одинцовского городского округа Московской области существует уже 17 лет. Телеграм-канал добавляет, что в феврале 2025 года на официальном сайте Одинцовского городского округа было опубликовано сообщение, в котором говорилось, что «уже более 300 жителей округа изъявили желание» вступить в «народные дружины», чтобы «оказывать посильное участие сотрудникам полиции в охране общественного порядка».

При этом, согласно Федеральному закону «Об участии граждан в охране общественного порядка», такие народные дружинники могут «применять физическую силу для устранения опасности, непосредственно угрожающей им или иным лицам», в противных случаях «им запрещается применять физическую силу для пресечения правонарушений».