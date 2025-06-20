Власти захотели «вправить мозги» разводящимся

Глава Минюста России Константин Чуйченко предложил направлять планирующие развестись пары к «умным, опытным» медиаторам, чтобы «вправить им мозги» и сохранить семью. Об этом со ссылкой на слова чиновника пишет РБК.
Чуйченко отметил, что обязательность обращения к услуг медиатора при разводе необходимо закрепить законодательно. Он заявил, что медиация «достойна поддержки» и в других жизненных ситуациях, возникающих между россиянами, но не привел конкретных примеров.
РБК отмечает, что Чуйченко осенью прошлого года предлагал также ввести обязательную примирительную процедуру между разводящимися супругами при необходимости определения места жительства ребенка, раздела имущества и взыскания алиментов. Тогда же Минюст предлагал ввести процедуру социально-психологической помощи для желающих расторгнуть брак.
Эти инициативы, как говорили в Минюсте, стали основой для нового законопроекта, он должен быть помочь в реализации госполитики в сфере защиты семьи и «сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей». О его готовности на данный момент нет информации.
Журналисты отмечают, что в России действует закон о медиации. Обратиться за помощью можно для урегулирования гражданских, административных, трудовых и экономических споров, а также по семейным вопросам — к ним относится и расторжение брака. Процедура является добровольной и оплачивается участниками процесса.
Услугу медиации начали предлагать разводящимся в московских МФЦ, разводиться там могут те супруги, которые согласны на развод и не имеют имущественных споров или несовершеннолетних детей. Ранее стало известно, что по числу расторжения браков Россия вышла на третье место в мире — в 2024 году на десять заключенных браков в стране пришлось порядка восьми разводов.