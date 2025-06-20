Власти захотели «вправить мозги» разводящимся

Глава Минюста России Константин Чуйченко предложил направлять планирующие развестись пары к «умным, опытным» медиаторам, чтобы «вправить им мозги» и сохранить семью. Об этом со ссылкой на слова чиновника пишет РБК.

Чуйченко отметил, что обязательность обращения к услуг медиатора при разводе необходимо закрепить законодательно. Он заявил, что медиация «достойна поддержки» и в других жизненных ситуациях, возникающих между россиянами, но не привел конкретных примеров.

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РБК отмечает, что Чуйченко осенью прошлого года предлагал также ввести обязательную примирительную процедуру между разводящимися супругами при необходимости определения места жительства ребенка, раздела имущества и взыскания алиментов. Тогда же Минюст предлагал ввести процедуру социально-психологической помощи для желающих расторгнуть брак.

Эти инициативы, как говорили в Минюсте, стали основой для нового законопроекта, он должен быть помочь в реализации госполитики в сфере защиты семьи и «сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей». О его готовности на данный момент нет информации.

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Журналисты отмечают, что в России действует закон о медиации. Обратиться за помощью можно для урегулирования гражданских, административных, трудовых и экономических споров, а также по семейным вопросам — к ним относится и расторжение брака. Процедура является добровольной и оплачивается участниками процесса.

Услугу медиации начали предлагать разводящимся в московских МФЦ, разводиться там могут те супруги, которые согласны на развод и не имеют имущественных споров или несовершеннолетних детей. Ранее стало известно, что по числу расторжения браков Россия вышла на третье место в мире — в 2024 году на десять заключенных браков в стране пришлось порядка восьми разводов.