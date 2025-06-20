EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Власти пообещали не менять российскую налоговую систему

2 минуты чтения 13:22

Минфин не планирует менять налоговую систему, несмотря на трудности с исполнением бюджета в 2025 году. Об этом на ПМЭФ заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Свое заявление Силуанов сделал во время бизнес–завтрака «Сбера» после выступления Германа Грефа, который охарактеризовал ситуацию в российской экономике как «идеальный шторм». Греф пояснил, что он имеет в виду высокую ключевую ставку, которая влияет на рентабельность бизнеса, и отставание в производительности от развитых государств в некоторых отраслях. Антон Силуанов продолжил тему и заявил, что бюджет России сейчас тоже «штормит серьезно». 

«Но, тем не менее, по налогам мы в прошлом году обсуждали тему и договорились, что базово налоги не трогаем. И это правильно, потому что это тоже такой как бы инструмент, институт для предсказуемости нашей политики», — подчеркнул глава Минфина.

«Он не педофил ни в коем случае»
«Он не педофил ни в коем случае»
СМИ обвинили Дерипаску в «покупке девственности» у несовершеннолетних 
Общество5 минут чтения

По словам Силуанова, сейчас есть несколько способов обеспечить финансовую стабильность. Первый — нужно абсолютно точно «быть скромнее в желаниях», второй — бюджетную политику необходимо координировать с денежно-кредитной политикой. «Потому что в том, что сейчас произошло, есть все-таки элемент раскоординации», — объяснил министр.

На этом же бизнес–завтраке глава Сбербанка Герман Греф назвал происходящее укрепление рубля вредным для экономики и предположил, что к концу года Минфин будет искать источники для покрытия серьезного дефицита бюджета. «Скорее всего таким источником будет рыночное привлечение», — добавил глава Сбербанка.

Z-каналы в кризисе
Z-каналы в кризисе
Просмотры падают, аудитория уходит, а сами авторы все чаще говорят про мир. Что с ними будет дальше?
Политика13 минут чтения

В этом году вступила в силу прогрессивная пятиступенчатая шкала НДФЛ. В зависимости от уровня дохода есть ставки  13, 15, 18, 20 и 22%. По оценке Минфина, эти изменения должны затронуть около двух миллионов налогоплательщиков, то есть 3,2 процента работающего населения. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Клоун, таблетка или кепка — в чем разница?
Интернет и мемы
Клоун, таблетка или кепка — в чем разница?
Попробуйте угадать, какие эмодзи использует поколение Альфа — самый полный тест-переводчик
17:00
Безбилетник притворялся бортпроводником и незаконно летал по США
Мир
Безбилетник притворялся бортпроводником и незаконно летал по США
За шесть лет он более 100 раз попал на самолет и обманул четыре авиакомпании
13:01
Z-каналы в кризисе
Политика
Z-каналы в кризисе
Просмотры падают, аудитория уходит, а сами авторы все чаще говорят про мир. Что с ними будет дальше?
00:01
«Он не педофил ни в коем случае»
Общество
«Он не педофил ни в коем случае»
СМИ обвинили Дерипаску в «покупке девственности» у несовершеннолетних 
16:54 19 июня
Я живу на шотландском острове
Общество
Я живу на шотландском острове
Это край света: сюда можно добраться только на пароме. Но мне все нравится
00:01 19 июня
Европейская деревня «скупает» новых жителей
Мир
Европейская деревня «скупает» новых жителей
Власти обещали 30 тысяч долларов тем, кто переедет в глушь у подножья Альп. Мигранты со всего мира поверили в это и остались ни с чем
17:00 18 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования