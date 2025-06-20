Власти пообещали не менять российскую налоговую систему

Минфин не планирует менять налоговую систему, несмотря на трудности с исполнением бюджета в 2025 году. Об этом на ПМЭФ заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Свое заявление Силуанов сделал во время бизнес–завтрака «Сбера» после выступления Германа Грефа, который охарактеризовал ситуацию в российской экономике как «идеальный шторм». Греф пояснил, что он имеет в виду высокую ключевую ставку, которая влияет на рентабельность бизнеса, и отставание в производительности от развитых государств в некоторых отраслях. Антон Силуанов продолжил тему и заявил, что бюджет России сейчас тоже «штормит серьезно».

«Но, тем не менее, по налогам мы в прошлом году обсуждали тему и договорились, что базово налоги не трогаем. И это правильно, потому что это тоже такой как бы инструмент, институт для предсказуемости нашей политики», — подчеркнул глава Минфина.

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По словам Силуанова, сейчас есть несколько способов обеспечить финансовую стабильность. Первый — нужно абсолютно точно «быть скромнее в желаниях», второй — бюджетную политику необходимо координировать с денежно-кредитной политикой. «Потому что в том, что сейчас произошло, есть все-таки элемент раскоординации», — объяснил министр.

На этом же бизнес–завтраке глава Сбербанка Герман Греф назвал происходящее укрепление рубля вредным для экономики и предположил, что к концу года Минфин будет искать источники для покрытия серьезного дефицита бюджета. «Скорее всего таким источником будет рыночное привлечение», — добавил глава Сбербанка.

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В этом году вступила в силу прогрессивная пятиступенчатая шкала НДФЛ. В зависимости от уровня дохода есть ставки 13, 15, 18, 20 и 22%. По оценке Минфина, эти изменения должны затронуть около двух миллионов налогоплательщиков, то есть 3,2 процента работающего населения.