Воевавшим в Украине россиянам могут закрыть въезд в Шенгенскую зону

Власти стран Балтии, Северной Европы и Польши намерены запретить въезд в Шенгенскую зону россиянам, причастным к агрессии против Украины, сообщает ERR.
По данным издания, эту инициативу на встрече в Таллине единогласно поддержали министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, а также ряда неназванных государств Северной Европы. Во встрече участвовал еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер и и представитель службы пограничной охраны Евросоюза Frontex.
«Сотни тысяч российских граждан воевали против независимого европейского государства. Нам следует занять ясную позицию, что эти люди не смогут свободно путешествовать в Шенгенской зоне. Мы не будем давать им вид на жительство, мы не будем давать им визы, поскольку все эти люди, которые там убивали и уничтожали, несут очень большой риск безопасности для всех нас», — заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.
При этом министры подчеркнули, что запрет на въезд в Шенгенскую зону для участников войны в Украине должен оставаться в силе даже после окончания активных боевых действий, пишет ERR.
По информации издания Politico, свободное перемещение внутри Шенгенской зоны сейчас тоже сильно затруднено, потому что 11 из 29 государств уведомили Европейскую комиссию о временном восстановлении пограничного контроля. В числе таких стран — Германия, Словения, Италия, Австрия, Нидерланды, Франция и Болгария. Власти этих государств объясняют возвращение к проверкам на внутренних границах Шенгена бесконтрольной миграцией. В Еврокомиссии это расценивают как «отступление» от принципов соглашения о свободном передвижении.