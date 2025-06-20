Воевавшим в Украине россиянам могут закрыть въезд в Шенгенскую зону

Власти стран Балтии, Северной Европы и Польши намерены запретить въезд в Шенгенскую зону россиянам, причастным к агрессии против Украины, сообщает ERR.

По данным издания, эту инициативу на встрече в Таллине единогласно поддержали министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, а также ряда неназванных государств Северной Европы. Во встрече участвовал еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер и и представитель службы пограничной охраны Евросоюза Frontex.

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«Сотни тысяч российских граждан воевали против независимого европейского государства. Нам следует занять ясную позицию, что эти люди не смогут свободно путешествовать в Шенгенской зоне. Мы не будем давать им вид на жительство, мы не будем давать им визы, поскольку все эти люди, которые там убивали и уничтожали, несут очень большой риск безопасности для всех нас», — заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

При этом министры подчеркнули, что запрет на въезд в Шенгенскую зону для участников войны в Украине должен оставаться в силе даже после окончания активных боевых действий, пишет ERR.

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По информации издания Politico, свободное перемещение внутри Шенгенской зоны сейчас тоже сильно затруднено, потому что 11 из 29 государств уведомили Европейскую комиссию о временном восстановлении пограничного контроля. В числе таких стран — Германия, Словения, Италия, Австрия, Нидерланды, Франция и Болгария. Власти этих государств объясняют возвращение к проверкам на внутренних границах Шенгена бесконтрольной миграцией. В Еврокомиссии это расценивают как «отступление» от принципов соглашения о свободном передвижении.