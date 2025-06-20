EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Российский бизнес оказался в преддефолтном положении

2 минуты чтения 14:39

Из-за денежно-кредитной политики ЦБ России, который долгое время удерживал ключевую ставку на рекордно высоком уровне, многие российские компании оказались в преддефолтном состоянии. Об этом, как передает агентство «Интерфакс», заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 

В то же время, по его словам, до массовых банкротств «не дойдет». «Будет управляемое сжатие, которое будет выражаться, в том числе, если говорить на примере угольной промышленности, в планомерном закрытии тех шахт, которые явно неперспективны, где исчерпание пластов идет и невозможно обеспечить конкурентную цену продукции, логистику и так далее», — пояснил Шохин.

Z-каналы в кризисе
Z-каналы в кризисе
Просмотры падают, аудитория уходит, а сами авторы все чаще говорят про мир. Что с ними будет дальше?
Политика13 минут чтения

Он добавил, что в других отраслях экономики, вероятно, сложится такая же ситуация. «Это будет планомерно с учетом возможности трудоустройства людей, переквалификации… То есть это не вдруг, а такая планомерная работа», — сказал Шохин. При этом он отметил, что недавнее решение ЦБ о снижении ключевой ставки с 21% до 20% «ситуации не меняет».

Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ, заявила, что существующая в России модель экономического роста себя исчерпала, в связи с чем назрела необходимость искать новую. Кроме того, она анонсировала дальнейшее снижение регулятором ключевой ставки. 

«Он не педофил ни в коем случае»
«Он не педофил ни в коем случае»
СМИ обвинили Дерипаску в «покупке девственности» у несовершеннолетних 
Общество5 минут чтения

«Мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции, она сейчас снижается и замедляется даже быстрее наших ожиданий, и будут снижаться инфляционные ожидания — это должно происходить», — сказала она.

Об охлаждении российской экономики и угрозе начала рецессии также заявлял глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Клоун, таблетка или кепка — в чем разница?
Интернет и мемы
Клоун, таблетка или кепка — в чем разница?
Попробуйте угадать, какие эмодзи использует поколение Альфа — самый полный тест-переводчик
17:00
Безбилетник притворялся бортпроводником и незаконно летал по США
Мир
Безбилетник притворялся бортпроводником и незаконно летал по США
За шесть лет он более 100 раз попал на самолет и обманул четыре авиакомпании
13:01
Z-каналы в кризисе
Политика
Z-каналы в кризисе
Просмотры падают, аудитория уходит, а сами авторы все чаще говорят про мир. Что с ними будет дальше?
00:01
«Он не педофил ни в коем случае»
Общество
«Он не педофил ни в коем случае»
СМИ обвинили Дерипаску в «покупке девственности» у несовершеннолетних 
16:54 19 июня
Я живу на шотландском острове
Общество
Я живу на шотландском острове
Это край света: сюда можно добраться только на пароме. Но мне все нравится
00:01 19 июня
Европейская деревня «скупает» новых жителей
Мир
Европейская деревня «скупает» новых жителей
Власти обещали 30 тысяч долларов тем, кто переедет в глушь у подножья Альп. Мигранты со всего мира поверили в это и остались ни с чем
17:00 18 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования