Российский бизнес оказался в преддефолтном положении

Из-за денежно-кредитной политики ЦБ России, который долгое время удерживал ключевую ставку на рекордно высоком уровне, многие российские компании оказались в преддефолтном состоянии. Об этом, как передает агентство «Интерфакс», заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В то же время, по его словам, до массовых банкротств «не дойдет». «Будет управляемое сжатие, которое будет выражаться, в том числе, если говорить на примере угольной промышленности, в планомерном закрытии тех шахт, которые явно неперспективны, где исчерпание пластов идет и невозможно обеспечить конкурентную цену продукции, логистику и так далее», — пояснил Шохин.

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Он добавил, что в других отраслях экономики, вероятно, сложится такая же ситуация. «Это будет планомерно с учетом возможности трудоустройства людей, переквалификации… То есть это не вдруг, а такая планомерная работа», — сказал Шохин. При этом он отметил, что недавнее решение ЦБ о снижении ключевой ставки с 21% до 20% «ситуации не меняет».

Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ, заявила, что существующая в России модель экономического роста себя исчерпала, в связи с чем назрела необходимость искать новую. Кроме того, она анонсировала дальнейшее снижение регулятором ключевой ставки.

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«Мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции, она сейчас снижается и замедляется даже быстрее наших ожиданий, и будут снижаться инфляционные ожидания — это должно происходить», — сказала она.

Об охлаждении российской экономики и угрозе начала рецессии также заявлял глава Минэкономразвития Максим Решетников.