Путин заявил о рекордном снижении бедности

Россия достигла рекордного снижения уровня бедности. По итогам 2024 года этот показатель составил 7,2%, при этом позитивная динамика сохраняется. Такое заявление Владимир Путин сделал на пленарном заседании ПМЭФ, которое проходит в эти минуты.
Он напомнил, что в 2000 году уровень бедности составлял 29% — тогда количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума превышало 42 миллиона человек. Теперь речь идет о 10,5 миллионах. «Конечно, мы должны стремиться к тому, чтобы и эту цифру сокращать, мы так и собираемся делать – сначала сокращать до семи процентов и далее до пяти», подчеркнул Путин.
Однако, по его словам, в целом уровень зарплат в России «пока недостаточный», поэтому «нужно формировать экономику высоких зарплат на основе повышения производительности труда».
Во время своего выступления Путин также отдельно остановился на динамике ВВП России, который, по его словам, последние два года рос «темпами выше среднемировых и прибавлял более четырех процентов ежегодно, несмотря на сложный внешний фон». При этом прирост ненефтегазового ВВП в 2023 году составил 7,2%, а в 2024 — 4,9%, отметил Путин.
Ранее на ПМЭФ министр труда и социальной защиты Антон Котяков анонсировал повышение МРОТ в следующем году более чем на 20%. По его словам, минимальный размер оплаты труда в 2026-м превысит 27 тысяч рублей. Сейчас это 22 440 рублей. Новую величину зафиксируют в рамках закона о бюджете и всего бюджетного пакета. Подготовка необходимых документов уже началась, отметил министр.