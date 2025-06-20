Путин заявил о рекордном снижении бедности

Россия достигла рекордного снижения уровня бедности. По итогам 2024 года этот показатель составил 7,2%, при этом позитивная динамика сохраняется. Такое заявление Владимир Путин сделал на пленарном заседании ПМЭФ, которое проходит в эти минуты.

Он напомнил, что в 2000 году уровень бедности составлял 29% — тогда количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума превышало 42 миллиона человек. Теперь речь идет о 10,5 миллионах. «Конечно, мы должны стремиться к тому, чтобы и эту цифру сокращать, мы так и собираемся делать – сначала сокращать до семи процентов и далее до пяти», подчеркнул Путин.

Однако, по его словам, в целом уровень зарплат в России «пока недостаточный», поэтому «нужно формировать экономику высоких зарплат на основе повышения производительности труда».

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Во время своего выступления Путин также отдельно остановился на динамике ВВП России, который, по его словам, последние два года рос «темпами выше среднемировых и прибавлял более четырех процентов ежегодно, несмотря на сложный внешний фон». При этом прирост ненефтегазового ВВП в 2023 году составил 7,2%, а в 2024 — 4,9%, отметил Путин.

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Ранее на ПМЭФ министр труда и социальной защиты Антон Котяков анонсировал повышение МРОТ в следующем году более чем на 20%. По его словам, минимальный размер оплаты труда в 2026-м превысит 27 тысяч рублей. Сейчас это 22 440 рублей. Новую величину зафиксируют в рамках закона о бюджете и всего бюджетного пакета. Подготовка необходимых документов уже началась, отметил министр.