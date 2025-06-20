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Общество

Основательницу движения «Армия красоток» приговорили к 22 годам колонии

2 минуты чтения 10:41

Второй Западный окружной военный суд приговорил Надежду Россинскую, более известную, как Надин Гейслер к 22 годам лишения свободы, признав виновной в государственной измене, финансировании терроризма и публичных призывах к действиям, угрожающим безопасности России. Об этом сообщает издание RusNews.

По его данным, поводом для возбуждения уголовного дела стал пост в соцсетях Грейслер, в котором говорилось о сборе гуманитарной помощи для ВСУ. Сама она утверждала, что не имеет к нему отношения.

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До начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Грейслер работала фотографом, а после начала войны основала общественное движение «Армия красоток», которое занялось помощью пострадавшим от боевых действий жителям Украины. В частности, волонтеры движения занимались поставками продуктов питания и лекарств нуждающимся украинцам. Также известно о случае воссоединения украинской семьи, часть членов которой «Армия красоток» помогла найти на территории России.

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В мае 2023 года Грейслер покинула Россию и сообщила о прекращении работы основанного ей движения, однако позже она вернулась, как сообщалось, для участия в эвакуации собак из оккупированного Мелитополя.

1 февраля 2024 года Грейслер задержали по обвинению в призывах к терроризму, а затем уголовное дело переквалифицировали, добавив в него статьи о государственной измене и содействии террористической деятельности.

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