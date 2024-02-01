В Белгороде задержали волонтерку, которая помогала украинским беженцам, и ее сестру

В Белгороде задержали волонтерку Надежду Россинскую (Надин Гейслер) из волонтерского женского движения «Армия красоток», сообщают «Медиазона» и «7х7». По информации «Медиазоны», в квартире также задержана ее сестра Елена.

Надежда Россинская возглавляла НКО «Армия красоток», которая принимает гуманитарную помощь для мирных жителей в Украине и эвакуирует украинцев из-под обстрелов

Россинской предъявили обвинение в «публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» (статья 280.4 УК), сообщил журналистам юрист Евгений Соколов. В 2022 году он представлял интересы по административному делу. В чем конкретно ее подозревают — неизвестно.

«Якобы что она размещала в интернете призывы собирать донаты для ВСУ, ну пока такая версия. Это она сама сказала», — утверждает юрист. Сейчас задержанная находится в здании ФСБ на Преображенской улице в Белгороде.

«Пепел» сообщает, что до недавнего времени Россинская жила в Грузии и, возможно, приехала в Россию, чтобы помочь перевезти эвакуированных из Мелитополя собак, которых пограничники не выпускали из Белгородской области. Осенью 2023 года владелица питомника вывезла 46 пуделей, 20 овчарок и двух котов из зоны боевых действий в Белгородскую область, а потом планировала уехать к детям в Украину.

Причина задержания сестры, Елены Егоровой, не сообщается. Адвокат предположил, что она может проходить свидетелем по делу Надежды.

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