Более трети россиян считают, что медиа оказывают негативное влияние на их жизнь, этот вариант выбрали 37% опрошенных АНО «Диалог регионы» людей, сообщают «Ведомости».

Позитивным воздействие медиа посчитали лишь 13% респондентов. О результатах исследования отчитался гендиректор организации Владимир Табак, заявивший также, что россиян спрашивали об их ощущениях о влиянии медиа на экономику страны, ее образ, а также на популярность товаров и услуг.

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Более половины участвовавших в опросе россияне рассказали, что стали чаще покупать на маркетплейсах. Это, как отмечают «Ведомости», можно считать результатом влияния медиа, которые делает такой способ покупки более популярным среди населения страны. 41% опрошенных заявили, что медиа оказывают влияние на их решение о покупке чего-либо, 28% посчитали, что приобретают товары или услуги исключительно под воздействием информации из медиа.

Российские продукты питания предпочитают 78% респондентов, утверждает «Диалог». При этом качеством российских товаров довольны гораздо меньше людей — 42% респондентов. Свой выбор россияне обосновали натуральностью и экологичностью отечественных товаров (так ответили 42%), а также высоким уровнем доверия к продукции (36%).

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Табак также утверждает, что результаты опроса свидетельствуют об изменении образа России внутри самой страны. С этим мнением согласились 33% опрошенных «Диалогом» россиян, еще 17% отметили улучшение образа страны за рубежом. 68% респондентов посчитали также, что медиа оказывают влияние на развитие России.

Возглавляемая Табаком АНО «Диалог» и дочерняя структура АНО «Диалог регионы» были созданы властями и изначально занимались созданием медиастратегий для региональных властей и персонально для губернаторов субъектов России. После начала российского полномасштабного вторжения в Украину СМИ утверждали, что структуры «Диалога» занимаются распространением фейков про Украину и украинцев.