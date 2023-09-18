Распространяющая фейки про войну в Украине организация «Диалог» получила из российского бюджета более восьми миллиардов рублей

АНО «Диалог», которая распространяет пропагандистские фейки о войне в Украине и украинцах, получила из российского бюджета более восьми миллиардов рублей. Это больше, чем годовой бюджет Первого канала. Об этом говорится в совместном расследовании «Медузы», «Важных историй» и The Bell.

Во главе «Диалога» стоит один из соратников первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко Владимир Табак. «Нам поставили задачу начать как-то реагировать на инфоповоды. И все начали что-то накидывать, предлагать, проводить мозговые штурмы… И появилась такая идея — делать фейки», — рассказал собеседник расследователей, присутствовавший на совещаниях в «Диалоге».

Как следует из отчетов организации, с момента начала российского вторжения в Украину сотрудники «Диалога» написали и распространили фейковые новости, в частности, о том, что украинские военнослужащие продают свои награды в интернете, командование раздает им таблетки для повышения агрессии, украинские высокопоставленные чиновники владеют дорогостоящей недвижимостью в Швейцарии, а в Украине мобилизуют женщин.

Как пишут расследователи, АНО «Диалог» была создана властями Москвы для улучшения «обратной связи с населением». Во время пандемии коронавируса она занималась распространением информации о заболеваемости, а когда в 2020 году было объявлено голосование по поправкам в Конституцию, обнулявшим президентские сроки Владимира Путина, стала призывать граждан идти на избирательные участки, несмотря на риск заражения.

Позже у организации появились филиалы в регионах, которыми управляла дочерняя компания «Диалог регионы». После начала войны в Украине организация переключилась на производство и распространение фейков о ней. В штате компании этим занимались около 60 человек. Также среди подрядчиков «Диалога» были каналы Владимира Соловьева и военных блогеров Бориса Рожина и Даниила Безсонова, а также телеграм-каналы «Война с фейками» и «Лапша медиа». Кроме того, на совещания в офис организации приходили представители прокремлевских телеграм-каналов Readovka и Mash.

«Диалог» и его региональные филиалы также курируют паблики органов власти и госучреждений, такие как страницы губернаторов, городских администраций, региональных министерств, школ и детских садов.

По данным расследователей, только за 2022 год «Диалог» получила от министерства цифрового развития 1,8 миллиарда рублей, а «Диалог регионы» — 6,5 миллиарда. Более того, до 2024 года эти организации должны получить из бюджета еще 24 миллиарда рублей.

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