Российские власти назвали причины укрепления рубля

Глава Минэкономразвития Максим Решетников объяснил укрепление рубля недостаточным спросом в экономике на фоне жестких мер Центробанка. Свое заявление он сделал на полях ПМЭФ, сообщает РБК.

«Мы рассматриваем крепкий рубль как следствие недостатка спроса в экономике на фоне в первую очередь жесткой денежно-кредитной политики. Поэтому дальнейшая его динамика в том числе зависит от решений со стороны ЦБ», — сказал Решетников.

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Согласно апрельскому прогнозу возглавляемого Решетниковым ведомства, в этом году ожидалось среднегодовое значение курса на уровне 94,3 рублей. Однако по факту в течение июня цена за доллар не превышала 80 рублей. В целом с начала 2025 года американская валюта подешевела в рублях на 43%.

Ситуация с инфляцией, по словам Решетникова, также превзошла прогнозы. Ее замедление происходит более быстрыми темпами, чем ожидалось. В прогнозе был указан показатель в 7,6% при желаемых 4%.

«Цифры последних трех месяцев и особенно последних трех недель показывают, что замедление инфляции устойчивое. Вы видели определенную корректировку месячных цифр за май, когда месячная цифра немного разошлась с недельными, но в целом даже 0,43% в пересчете на год — получаем 5%, что не сильно отличается от 4%, то есть все равно уже вблизи таргета. А первые недели июня вообще в районе 2% в пересчете на год показывают», — цитирует главу Минэкономразвития «Интерфакс».

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Ранее эксперты называли также иные причины укрепления рубля. Среди них — снижение геополитической напряженности, сокращение импорта на фоне высокой ключевой ставки, а также обязательная продажа валютной выручки экспортерами за рубли.

В начале июня Центробанк понизил ключевую ставку впервые с 21% до 20%. Снижение ставки произошло впервые с сентября 2022 года.