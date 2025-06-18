EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Российские власти назвали причины укрепления рубля

2 минуты чтения 18:15

Глава Минэкономразвития Максим Решетников объяснил укрепление рубля недостаточным спросом в экономике на фоне жестких мер Центробанка. Свое заявление он сделал на полях ПМЭФ, сообщает РБК.

«Мы рассматриваем крепкий рубль как следствие недостатка спроса в экономике на фоне в первую очередь жесткой денежно-кредитной политики. Поэтому дальнейшая его динамика в том числе зависит от решений со стороны ЦБ», — сказал Решетников. 

Женщины создали подпольную «империю абортов»
Женщины создали подпольную «империю абортов»
Они научились проводить их самостоятельно и помогли тысячам пациенток, несмотря на запрет
Мир9 минут чтения

Согласно апрельскому прогнозу возглавляемого Решетниковым ведомства, в этом году ожидалось среднегодовое значение курса на уровне 94,3 рублей. Однако по факту в течение июня цена за доллар не превышала 80 рублей. В целом с начала 2025 года американская валюта подешевела в рублях на 43%.

Ситуация с инфляцией, по словам Решетникова, также превзошла прогнозы. Ее замедление происходит более быстрыми темпами, чем ожидалось. В прогнозе был указан показатель в 7,6% при желаемых 4%.

«Цифры последних трех месяцев и особенно последних трех недель показывают, что замедление инфляции устойчивое. Вы видели определенную корректировку месячных цифр за май, когда месячная цифра немного разошлась с недельными, но в целом даже 0,43% в пересчете на год  — получаем 5%, что не сильно отличается от 4%, то есть все равно уже вблизи таргета. А первые недели июня вообще в районе 2% в пересчете на год показывают», — цитирует главу Минэкономразвития «Интерфакс». 

Почему «Титан» схлопнулся, не добравшись до «Титаника»
Почему «Титан» схлопнулся, не добравшись до «Титаника»
«Клинический психопат» у руля, увольнения несогласных и многое другое — что мы узнали о причинах трагедии спустя два года
Мир8 минут чтения

Ранее эксперты называли также иные причины укрепления рубля. Среди них — снижение геополитической напряженности, сокращение импорта на фоне высокой ключевой ставки, а также обязательная продажа валютной выручки экспортерами за рубли.

В начале июня Центробанк понизил ключевую ставку впервые с 21% до 20%. Снижение ставки произошло впервые с сентября 2022 года.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Европейская деревня «скупает» новых жителей
Мир
Европейская деревня «скупает» новых жителей
Власти обещали 30 тысяч долларов тем, кто переедет в глушь у подножья Альп. Мигранты со всего мира поверили в это и остались ни с чем
17:00
Женщины создали подпольную «империю абортов»
Мир
Женщины создали подпольную «империю абортов»
Они научились проводить их самостоятельно и помогли тысячам пациенток, несмотря на запрет
00:01
Почему «Титан» схлопнулся, не добравшись до «Титаника»
Мир
Почему «Титан» схлопнулся, не добравшись до «Титаника»
«Клинический психопат» у руля, увольнения несогласных и многое другое — что мы узнали о причинах трагедии спустя два года
17:00 17 июня
Я два года жила в Корее и чувствовала себя чужой
Общество
Я два года жила в Корее и чувствовала себя чужой
Вернулась в Россию, но теперь тоже не чувствую себя здесь как дома
00:01 17 июня
Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Общество
Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Океан поглотил слишком много углекислого газа и теперь убивает своих обитателей
16:42 16 июня
Я переехала в Венецию и разочаровалась
Общество
Я переехала в Венецию и разочаровалась
Я мечтала жить тут, но оказалось, что здесь невозможно найти работу, а итальянцы ведут себя как дети
00:01 16 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования