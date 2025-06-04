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Общество

Россияне смогут узнать на «Госуслугах» адрес своего бомбоубежища

2 минуты чтения 23:52 4 июня

На Едином портале государственных услуг появится раздел с адресами бомбоубежищ и эвакуационных пунктов, сообщил «Парламентской газете» заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергей Старовойтов. Также чиновник заявил, что его ведомство поручили до 2030 года завершить работы по восстановлению укрытий по всей стране.

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«Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на “Госуслугах”, нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации. То же самое планируется сделать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации», — рассказал Старовойтов.

Старовойтов добавил, что систему уже опробовали в граничащих с Украиной Курской и Белгородской областях. По его словам, уже до конца года она может начать работать во всех российских регионах.

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Член комиссии Общественной палаты по безопасности Владимир Винницкий сообщил изданию, что по нормативам на каждого человека должна приходиться половина квадратного метра площади в убежище (квадрат со стороной около 70 сантиметров), если укрываться нужно менее 24 часов. На более долгий период требуется уже один квадратный метр на человека.

По данным эксперта, Москва, которой необходимо около 13 квадратных километров укрытий, соблюдает норматив, но в других городах «картина не такая обнадеживающая». Так, в Санкт-Петербурге, по словам Винницкого, из 4633 убежищ готовы только 267, в Екатеринбурге — из 907 полностью готовы 97 и еще 105 «готовы ограниченно».

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