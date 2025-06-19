Бизнес сообщил о риске остановки российских металлургических заводов

Металлургические заводы в России могут остановиться «для сбалансирования предложения», если государство не пересмотрит свою бюджетную политику. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил гендиректор «Северстали» Александр Шевелев.

Он отметил, что видит риск остановки некоторых предприятий, у которых «не очень хорошо с себестоимостью», а также допустил, что отдельные проекты придется свернуть и самой «Северстали». Шевелев считает, что власти могут «ослабить жесткую хватку денежно-кредитной политики», чтобы избежать этого.

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РБК отмечает, что представители «Северстали» последовательно критикуют высокий показатель ключевой ставки, установленный Центробанком. В октябре 2024 года основной бенефициар компании Алексей Мордашов называл высокую ставку и ее потенциальный рост «тормозящими любое развитие», отмечая также наличие «тревожных признаков», связанных с ограничением финансирования инвестиционных проектов. На тот момент ставка равнялась 19%, ее текущий показатель — 20%.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о том, что России нужна новая экономическая модель из-за того, что существующая уже исчерпала себя. Она также анонсировала, что в будущем Центробанк снизит ключевую ставку, поскольку инфляция убывает быстрее ожиданий регулятора.

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников также заявил об угрозе начала рецессии в российской экономике. Он отметил, что экономические показатели пока свидетельствуют об охлаждении, но индикаторы и текущие ощущения бизнеса говорят о том, что экономика страны подошла к грани рецессии.

С этими оценками согласны и российские ученые, отмечающие, что с января по апрель этого года, экономический рост в России «практически полностью остановился». От перехода в стадию спада экономику страны удерживает сохраняющийся рост потребительского спроса и государственных расходов.