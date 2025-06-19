СМИ: Михалков помог Ефремову выйти из колонии и устроил его на работу

Режиссер Никита Михалков помог осужденному за ДТП со смертельным исходом актеру Михаилу Ефремову выйти из колонии по УДО и устроил его на постоянную работу в свою «Мастерскую 12», утверждает телеканал «Дождь» со ссылкой на анонимные источники.

Журналист «Дождя» Юлия Таратута заявила, что среди условий сотрудничества якобы оказалось взятое Ефремовым обязательство поставить в театре Михалкова два спектакля. Премьера одного из них, по информации журналистов, должна состояться уже в июне.

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Знакомый Ефремова рассказал «Дождю», что официальное трудоустройство являлось условием УДО для Ефремова. Ранее адвокат актера Юрий Падалко рассказывал журналистам, что он планирует сначала заняться своим лечением, а уже потом возвращаться к работе. Падалко отмечал, что Ефремов любит свою профессию и сильно соскучился по ней, но нуждается в лечении хронической обструктивной болезни легких, которая обострилась во время нахождения в заключении.

61-летний Ефремов отбывал наказание за ДТП, которое произошло в центре Москвы летом 2020 года. Актер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль, водитель которого получил тяжелые травмы и умер в больнице.

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Суд признал Ефремова виновным по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ст. 264 УК), и приговорил его к восьми годам колонии. В дальнейшем срок наказания был сокращен до семи с половиной лет.

Ефремов вышел на свободу по УДО 9 апреля 2025 года и сразу уехал в Москву из исправительной колонии №4 в городе Алексеевке Белгородской области. Прошение актера об освобождении суд одобрил в марте 2025 года. Во время заседания актер пообещал «исключить алкоголь из своей жизни» и больше никогда не садиться за руль, а также заявил о раскаянии и о полной выплате всех компенсаций.