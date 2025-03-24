Михаил Ефремов выйдет на свободу

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении, сообщает корреспондент РИА «Новости» из зала суда. В 2020 году Ефремова приговорили к семи с половиной годам колонии за ДТП, в котором погиб человек.

В своей речи на суде Ефремов заявил, что раскаивается, принес извинения и попросил простить его. Он добавил, что выплатил все компенсации, которые ему назначил суд. Актер пообещал «исключить алкоголь из своей жизни» и больше никогда не садиться за руль. «Тоскую по профессии и верю, что смогу еще принести пользу обществу и своему ремеслу», — заявил 61-летний актер.

«Привет, Лорен» Родители несколько лет держали дочь в шкафу, насиловали и морили голодом. Ей чудом удалось спастись Криминал 18 минут чтения

Адвокат Ефремова Юрий Падалко сообщил журналистам, что его подзащитного отпустят из колонии после вступления решения суда в силу, то есть не раньше, чем через 15 дней, если оно не будет обжаловано. Падалко заявил, что после освобождения Ефремов займется лечением «серьезного заболевания» легких. По словам адвоката, пульмонологам удалось приостановить развитие болезни, но Ефремову нужно продолжить лечение, чтобы избежать «печального исхода».

Летом 2020 года Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada Granta, которым управлял 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелые травмы и умер в больнице.

Я русский и служу на авианосце США Тут всем плевать, откуда я родом. Зато достойно платят, кормят креветками и дают играть в приставку Общество 26 минут чтения

Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека и приговорил актера к восьми годам колонии. Позднее Московский городской суд сократил срок до семи с половиной лет.

В марте прошлого года администрация белгородской исправительной колонии №4, в которой Ефремов отбывал наказание, одобрила его просьбу об условно-досрочном освобождении.