Российских учителей предупредили о школьниках с ПТСР 

Школьники с аннексированных Россией украинских территорий могут страдать посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и конфликтовать с детьми россиян, пострадавших из-за войны в Украине. Об этом говорится в новой методичке Челябинского центра мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде, обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости».

По его данным, документ уже получили расположенные в Челябинске школы, часть из которых опубликовали памятку на своих сайтах. Предполагается, что этот набор рекомендаций должен способствовать адаптации детей, а также противостоять терроризму и экстремизму.

В частности, администрациям школ рекомендовано проводить особый отбор педагогов для работы с детьми с аннексированных территорий. В документе говорится, что при отборе необходимо обращать «особое внимание на сформированность патриотизма и гражданской ответственности» учителей.

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Кроме того, отобранные педагоги должны пройти особый инструктаж по работе с детьми с аннексированных территорий. Так, например, им должны объяснить, что нельзя использовать в отношении таких учеников слова «мигранты», «переселенцы» и подобную лексику. При этом преподаватели должны «позитивно оценивать сам факт приезда детей в регион как результат исторического воссоединения с многонациональным народом России».

В методичке также предупреждают о проблемах, с которыми могут столкнуться учителя при обучении детей с аннексированных территорий. Так, по словам авторов документа, такие ученики могут конфликтовать однокашниками, родители которых «пострадали в СВО»; отторгать вынужденный переезд и ностальгировать по прошлому; плохо владеть русским языком и не успевать за школьной программой.

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Отдельный раздел в методичке посвящен адаптации обучающихся с ПТСР и травматическим опытом из зоны боевых действий. Для таких учеников педагогам рекомендовано создать «безопасную и поддерживающую среду» в школе, а также быть готовыми оказать им как эмоциональную поддержку, так и дополнительную помощь в освоении учебных материалов.

Кроме того, в документе отмечается, что такие дети могут испытывать тревогу и агрессию и испытывать проблемы с поиском друзей, что в конечном итоге может заставить ребенка замкнуться в себе и впасть в депрессию.