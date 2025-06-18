В ООН рассказали о риске нерационального применения ядерного оружия

Заместитель генерального секретаря ООН и высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу рассказала об ошибочности представления о том, что обладание ядерным оружием обеспечивает максимальную безопасность. Интервью с ней публикует РБК.

Накамицу отметила, что единственным способом навсегда избавиться от ядерной угрозы в ООН считают полное уничтожение атомных вооружений. Она сообщила, что сама концепция ядерного сдерживания опирается на предположение о рациональности поведения обладающих им стран, но в реальности решения могут приниматься и под воздействием других факторов.

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«Ядерное сдерживание опирается на предположения о том, что акторы ведут себя рационально: если ты не будешь использовать ядерное оружие, то и они не будут. Однако нет гарантий того, что будет именно так, — ситуация очень хрупкая и неустойчивая», — отметила Накамицу. Она также заявила, что в прошлом «недопонимания и просчеты» уже ставили мир на грань катастрофы.

При этом представитель ООН отметила, что в организации фиксируют изменение настроений среди стран, подписавших договор о нераспространении ядерного оружия — идея ядерного сдерживания все чаще ставится под сомнение не только по моральным, но и по стратегическим и политическим соображениям.

В ООН считают, что угроза реального применения ядерного оружия исчезнет только вместе с ним. Накамицу считает, что потенциально оружие может быть использовано не только в результате применения стратегии, но и по просчету. Это заставляет некоторые страны прибегать к стратегии ядерного сдерживания, которую политики сами считают вынужденной.

Она призвала политиков России и США начать переговоры о заключении нового соглашения, которое сможет заменить истекающий в 2026 году договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3). Накамицу считает, что стороны хотя бы должны вернуться к диалогу по стратегической стабильности, иначе уже через несколько месяцев мир окажется в ситуации, когда «не будет никаких ограничений на стратегические ядерные арсеналы» впервые за 50 лет.

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Ранее аналитики SIPRI сообщили, что эпоха сокращения ядерных потенциалов подходит к концу, а мир скоро будет ждать новая гонка вооружений. Они отметили, что возможно и увеличение количества ядерных держав, поскольку дискуссии о приобретении ядерного оружия ведут страны Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.