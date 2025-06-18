Российский чиновник предложил готовить девочек к материнству с трех лет

Глава республики Мордовия Артем Здунов заявил во время выступления на сессии «Курс на рождаемость: какой должна стать демографическая политика» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что девочек в России нужно готовить к материнству с детского сада. Об этом сообщает «7х7».

«Вуз — уже поздно, школа — почти поздно, а вот в детском саду дошкольное образование. Региональный модуль, сюжетно-ролевые игры три-шесть лет, папа, мама, полноценная семья, что женщина готовится стать матерью — не только хорошим работником, об этом надо говорить вот с такого возраста», — утверждает Здунов. По его словам, в республике уже существует такая практика.

Европейская деревня «скупает» новых жителей Власти обещали 30 тысяч долларов тем, кто переедет в глушь у подножья Альп. Мигранты со всего мира поверили в это и остались ни с чем Мир 8 минут чтения

«7х7» отмечает, что Мордовия стала первым российским регионом, где власти начали штрафовать население за «склонение к абортам». Соответствующий закон местные депутаты приняли в начале августа 2023 года. Тогда Здунов объяснил этот шаг тем, что у властей «другого выхода просто не было». По его словам, республика находилась в «красной зоне» по рождаемости из-за демографических кризисов времен Великой Отечественной войны и 1990-х годов. В качестве еще одной причины чиновник назвал то, что многие люди уехали из Мордовии.

Также осенью 2024 года в республике ввели выплаты за рождение ребенка женщинами до 25 лет. Обязательным условием стало постоянное проживание в Мордовии на протяжении как минимум трех лет. После принятия закона Здунов повторил свои слова о «красной зоне» по рождаемости в регионе.

Женщины создали подпольную «империю абортов» Они научились проводить их самостоятельно и помогли тысячам пациенток, несмотря на запрет Мир 9 минут чтения

Ранее гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов заявил на полях ПМЭФ, что россияне привыкли жить в свое удовольствие, и из-за этого чиновники не могут справиться с низкой рождаемостью в стране.