Зумеры активно скупают таблетки из соцсетей

В Великобритании молодые люди в возрасте от 18 до 28 лет с высокой долей вероятности верят рекламе продуктов для оздоровления, 74% опрошенных компанией Green Chef зумеров признались в покупке «революционных» товаров, продвигаемых в социальных сетях. Об этом пишет The Times.

Журналисты отмечают, что люди связывают «одержимость» общества таблетками и пищевыми добавками с рекламой в соцсетях и интернете, с этой мыслью согласились 93% опрошенных. Половина респондентов считают себя обманутыми после этих покупок, впечатлены добавками лишь четверть из них.

Врач пытался помочь мне похудеть и чуть не убил Он назначил аналог «Оземпика» и другие лекарства. Меня стало рвать даже от воды, и я неделю провела в реанимации Общество 9 минут чтения

Выяснилось также, что в среднем мужчины тратят на покупку таких товаров больше женщин. Самой популярной из заказываемых добавок оказались протеиновые коктейли, их употребляет 21% опрошенных. На один процентный пункт отстали средства для ухода за кожей. Популярными оказались таблетки с коллагеном для уменьшения количества морщин, БАДы для повышения иммунитета, средства от усталости, глазные патчи, таблетки против воспаления и для повышения либидо.

В каком возрасте проявляется вред от алкоголя и курения Ученые выяснили, когда лучше начинать переходить на ЗОЖ Общество 4 минуты чтения

The Times отмечает, что научное сообщество подвергает сомнению эффективность многих из продвигаемых в соцсетях средств. Отзывы пользователей показывают, что люди подтверждают положительное влияние коллагеновых добавок на рост волос и укрепление ногтей, однако достоверных доказательств этого эффекта пока не обнаружено. При этом они действительно улучшают состояние кожи и уменьшают заметность морщин, но ученые не уверены, что причина именно в коллагене — изменения могут происходить из-за влияния других веществ, входящих в состав добавок.

Ранее сообщалось, что зумеры начали изменять свой рацион. Вместо кофе и алкогольных напитков они предпочитают кефир, чайный гриб, чай матча и грибной кофе, а также другие напитки, обогащенные витаминами, ферментированными ингредиентами и полезными кишечными бактериями. В Великобритании «функциональные» напитки покупают две трети молодых людей.