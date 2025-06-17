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Общество

Зумеры активно скупают таблетки из соцсетей

2 минуты чтения 12:28 | Обновлено: 12:35

В Великобритании молодые люди в возрасте от 18 до 28 лет с высокой долей вероятности верят рекламе продуктов для оздоровления, 74% опрошенных компанией Green Chef зумеров признались в покупке «революционных» товаров, продвигаемых в социальных сетях. Об этом пишет The Times.

Журналисты отмечают, что люди связывают «одержимость» общества таблетками и пищевыми добавками с рекламой в соцсетях и интернете, с этой мыслью согласились 93% опрошенных. Половина респондентов считают себя обманутыми после этих покупок, впечатлены добавками лишь четверть из них.

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Выяснилось также, что в среднем мужчины тратят на покупку таких товаров больше женщин. Самой популярной из заказываемых добавок оказались протеиновые коктейли, их употребляет 21% опрошенных. На один процентный пункт отстали средства для ухода за кожей. Популярными оказались таблетки с коллагеном для уменьшения количества морщин, БАДы для повышения иммунитета, средства от усталости, глазные патчи, таблетки против воспаления и для повышения либидо.

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The Times отмечает, что научное сообщество подвергает сомнению эффективность многих из продвигаемых в соцсетях средств. Отзывы пользователей показывают, что люди подтверждают положительное влияние коллагеновых добавок на рост волос и укрепление ногтей, однако достоверных доказательств этого эффекта пока не обнаружено. При этом они действительно улучшают состояние кожи и уменьшают заметность морщин, но ученые не уверены, что причина именно в коллагене — изменения могут происходить из-за влияния других веществ, входящих в состав добавок.

Ранее сообщалось, что зумеры начали изменять свой рацион. Вместо кофе и алкогольных напитков они предпочитают кефир, чайный гриб, чай матча и грибной кофе, а также другие напитки, обогащенные витаминами, ферментированными ингредиентами и полезными кишечными бактериями. В Великобритании «функциональные» напитки покупают две трети молодых людей.

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