Зумеры заменили алкоголь и кофе на кефир и чайный гриб

Представители поколения Z отказываются от алкоголя и кофеина в пользу «функциональных» полезных напитков, обогащенных витаминами, ферментированными ингредиентами и полезными кишечными бактериями. Об этом сообщает The Times.

Как пишет издание, супермаркеты, в том числе британская сеть магазинов Ocado, сообщили о значительном росте продаж кефира, чайного гриба, чая матча и грибного кофе, который готовится из смеси молотых грибов и кофейных зерен. Так, продажи кефира выросли почти на треть, а чая матча — на 67% за год.

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Как отмечает The Times, пользователи соцсетей, публикующие контент на тему здорового образа жизни, обращают внимание на положительный эффект от грибов и утверждают, что они помогают справиться со стрессом, усталостью и тревогой.

Опрос компании по исследованию рынка Savanta и Ocado, в котором принимали участие 2200 человек, показал, что двое из пяти жителей Великобритании сейчас покупают «функциональные» напитки несколько раз в месяц. При этом среди зумеров это делают две трети респондентов.

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Также половина представителей поколения Z заявили, что они полностью отказались от алкоголя, газированных и энергетических напитков в пользу более здоровых. Каждый четвертый зумер в возрасте от 18 до 24 лет не пьет, а половина опрошенных считают «функциональные» напитки хорошей альтернативой алкоголю.

Кроме того, 40% участников опроса рассказали, что они отказались от кофе и обычного чая по утрам в пользу матчи и грибного кофе. По данным Ocado, в годовом исчислении количество поисковых запросов о грибном кофе выросло на 1552%.

Эдвард Хорн, менеджер по закупкам охлажденных напитков в Ocado, объяснил повышение спроса на здоровые напитки тем, что потребители стали более информированными и в то же время склонными к экспериментам.