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Политика

Трамп назвал «чокнутым» призвавшего помирить Иран и Израиль Такера Карлсона

2 минуты чтения 11:55

Президент США Дональд Трамп назвал «чокнутым» консервативного американского журналиста Такера Карсона после того, как последний призвал Белый дом «помирить» Израиль и Иран.

«Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чокнутому Такеру Карлсону, что “ИРАН НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ!”» — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

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13 июня вскоре после первых авиаударов, нанесенных Израилем по Ирану, Карлсон заявил, что, «хотя американские военные, возможно, и не совершали физического нападения, годы финансирования и отправки оружия Израилю неоспоримо ставят США в центр событий прошлой ночи». При этом, по словам журналиста, Вашингтон был в курсе готовящейся израильской атаки.

Спустя несколько дней Карсон отправился в Вашингтон, где продолжил призывать Трампа отказаться от эскалации войны на Ближнем Востоке. При этом журналист утверждал, что американский президент — единственный, «кто может установить мир» между воюющими сторонами.

Сам Трамп публично дистанцировался от израильских атак, заявляя, что США непричастны к ним. Однако, американская пресса со ссылкой на израильские источники писала, что Вашингтон был в курсе готовящейся атаки и дал ей «зеленый свет».

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Тем временем власти Ирана, заявившие об отказе от переговоров по ядерной сделке после начала израильской военной операции, изменили свою позицию. По данным американского издания Washington Post, Тегеран заявил о готовности вернуться к переговорам, но только после прекращения израильских ударов. 

Между тем Трамп призвал «всех» немедленно эвакуироваться из иранской столицы города Тегерана. При этом он добавил, что Иран должен подписать сделку, которую он «велел ему подписать».

Издание Axios, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника, пишет, что Трамп в качестве основного рычага для давления на Иран рассматривает передачу Израилю «мощные средства для уничтожения бункеров». С их помощью, как ожидается, израильские военные могут атаковать иранский подземный завод по обогащению урана в Фордо.

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