СМИ узнали о притворстве Трампа в публичной оценке ударов Израиля по Ирану

США знали о планах Израиля нанести удар по Ирану и дали им «зеленый свет». Об этом со ссылкой на источники пишет американское издание Axios.
По его данным, президент США Дональд Трамп и члены его администрации только притворялись, что непричастны к ударам и не одобряют их, а на самом деле координировали свои действия с Израилем.
Между тем, власти Ирана объявили, что не будут участвовать в переговорах с США по своей ядерной программе, которые были запланированы на 15 июня. Об этом сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на иранское государственное телевидение.
В ночь на 13 июня израильские ВВС нанесли массированные удары по военным и ядерным объектам Ирана. Как сообщалось, в операции приняли участие 200 самолетов, которые сбросили около 300 бомб на 100 целей.
В результате погибли несколько высокопоставленных иранских военных, включая командующего Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Хоссейна Салами, а также ведущие ученые-ядерщики Ирана.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале операции «Восстающий лев» и объяснил ее тем, что Иран обогатил достаточно урана для производства нескольких ядерных бомб. Он назвал нанесенный израильской армией удар «чрезвычайно успешным» и призвал израильтян готовиться к войне, которая продлится «дольше, чем мы привыкли».
В свою очередь, иранские власти пообещали «сильную пощечину» Израилю и США и дали «свободу действий» вооруженным силам страны для нанесения ответного удара. На момент публикации заметки известно о запуске по меньшей мере 100 иранских дронов по Израилю. Вслед за ним ожидается удар баллистическими ракетами.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты непричастны к операции Израиля и предостерег Иран от ударов по американским объектам на Ближнем Востоке. В свою очередь, президент США Дональд Трамп сказал, что по-прежнему привержен дипломатическому пути решения проблемы и надеется на продолжение переговоров.