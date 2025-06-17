Названы самые щедрые туристы-иностранцы в Москве

Туристы из Китая лидируют по объему ежедневных трат во время визита в Москву, их средний чек достигает 44 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на председателя комитета по туризму Москвы Евгения Козлова пишут РИА «Новости».

Чиновник отметил, что путешественники из дальнего зарубежья за поездку тратят более 200 тысяч рублей, и назвал эти средства важными для бюджета столицы. Китайцы, по словам Козлова, остаются самой многочисленной группой иностранцев среди посетивших Москву в первые три месяца 2025 года. Их количество он оценил в 99 тысяч, что на 3% больше, чем в первом квартале 2024 года.

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Козлов отметил, что большое число туристов приезжает в Москву также из Индии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. Туристический поток из некоторых стран вырос в несколько раз, например, из Саудовской Аравии за 2024 год приехало в 5,6 раза больше гостей, а из Омана — в 5,5 раза.

В мэрии Москвы ожидают большого количества гостей в летние месяцы, отмечает Козлов. По его данным, до конца июня уже забронированы 48% номеров в гостиницах с рейтингом от трех до пяти звезд.

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Также чиновник рассказал о фестивале «Московские сезоны», который прошел в Пекине с 12 по 15 июня. Он отметил, что жители КНР чаще всего ели мороженое, блины и пельмени и интересовались покупкой пастилы. Из павильонов наибольший интерес вызвали «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие» и «Аэрофлот».

Ранее СМИ публиковали информацию о том, что российские бренды продуктов питания стали популярны в Китае настолько, что их продукцию начали подделывать, а российские власти задумались над созданием сети супермаркетов, в которых будут продаваться продукты из России.