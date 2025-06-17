Эксперт назвал поддерживающие работу мозга виды спорта

Регулярные физические нагрузки поддерживают когнитивные функции и снижают риск деменции, но лучше всего работают ракеточные виды спорта. Об этом в статье для CNBC пишет доктор долголетия Авиниш Редди.

По словам эксперта, такие виды спорта, как теннис, бадминтон, пинг-понг, сквош, падел и пиклбол очень полезны для поддержания работы мозга, поскольку они требуют одновременной координации рук и глаз . Именно этот навык обычно ухудшается с возрастом, особенно после 60 лет.

«Ваш мозг должен управлять рукой даже тогда, когда вы не видите ее, когда мяч летит мимо, — объясняет принцип работы ракеточных видов спорта эрготерапевт Дженнифер Пакард. — Это отличный способ тренировать мозг и тело».

В каком возрасте проявляется вред от алкоголя и курения Ученые выяснили, когда лучше начинать переходить на ЗОЖ Общество 4 минуты чтения

Кроме того, занятия командными видами спорта помогают поддерживать социальные связи, которые также важны для здоровья и долголетия, пишет автор статьи. Он ссылается на исследования, которые показывают, что общение и новые знакомства повышают настроение и увеличивают шансы прожить дольше. В качестве примера такого командного вида спорта он приводит пиклбол. В пиклбол играют преимущественно люди старше 55 лет, и социальная составляющая — одна из главных причин популярности этого вида спорта, говорит Редди.

Один из его собеседников рассказал, что начал играть в пиклбол, когда ему было 72 года. Он играл 3–4 раза в неделю по 2–3 часа, за это время количество его новых знакомств перевалило за 150.

«Это просто показывает, что упражнения не обязательно должны быть сложными», — резюмирует Авиниш Редди.

Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия Океан поглотил слишком много углекислого газа и теперь убивает своих обитателей Общество 7 минут чтения

Ранее другой эксперт исследователь долголетия рассказал о шести продуктах, которые чаще всего едят на завтрак жители так называемых «голубых зон» — регионов с самой высокой продолжительностью жизни.