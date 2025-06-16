Эксперт по долголетию рассказал о шести важных продуктах для завтрака

Исследователь долголетия Дэн Бюттнер проанализировал привычки питания долгожителей и выявил шесть продуктов, которые следует включить в завтрак. Его статью публикует CNBC.

Дэн Бюттнер изучал привычки жителей так называемых «голубых зон» — регионов с самой высокой продолжительностью жизни. Среди них — японская Окинава, итальянская Сардиния и греческий остров Икария.

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Согласно наблюдениям исследователя, жители этих регионов начинают день с самого сытного приема пищи, далее они предпочитают менее сытный обед и очень легкий и ранний ужин. При этом после ужина они не едят уже до утра.

По словам Бюттнера, типичный «западный» завтрак — с булочками, сладкими хлопьями, гранолой или йогуртами — в голубых зонах абсолютно непопулярен, и именно на это стоит обратить внимание. Вместо привычных сладких продуктов эксперт рекомендует включить в первый и главный прием пищи овощи, бобовые, рис, фрукты, овсянку и мисо.

Сам Бюттнер признаётся, что часто начинает утро с тарелки минестроне — итальянского супа с овощами и фасолью. Он предлагает попробовать в течение недели заменять привычные завтраки на что-то подобное и наблюдать за изменениями в самочувствии.

Главный совет Бюттнера сводится к тому, что необходимо отказаться от сахара и питаться разумно с самого утра, делая акцент именно на завтраке.

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