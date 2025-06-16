EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Стали известны самые желанные подарки школьникам на выпускной

2 минуты чтения 11:46

В числе самых популярных подарков, которые рассчитывают получить от родителей представители поколения альфа, — собственная квартира, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на имеющееся в его распоряжении исследование.

По данным агентства, свою квартиру просят у родителей на выпускной 37% школьников, 43% — готовы принять в качестве подарка деньги. 30% детей  предпочитают технику (смартфоны, наушники, ноутбуки и т.д.), 24% — хотят получить от родителей машину, 15% — украшения.

Зумерам надоел Tinder
Зумерам надоел Tinder
Они больше не знакомятся в интернете и мечтают о случайной романтической встрече на улице
Интернет и мемы7 минут чтения

У представителей поколения Z запросы немного отличаются: квартиру просят только 28% опрошенных, а чаще всего выбирают деньги (62% опрошенных), развлечения (48%) и путешествия (31%).

По словам авторов исследования, зумеры, в отличие от представителей поколения альфа, отдают предпочтение нематериальным подаркам, потому что для них важны впечатления и эмоции.

В опросе, как сообщает агентство, участвовали полторы тысячи родителей из России, чьи дети относятся к поколениям альфа и зумеров. При этом большинство респондентов считают возросшие аппетиты детей адекватными современной жизни с ее возможностями, а треть родителей называют новые требования чрезмерно высокими.

Зумеры придумали новый способ заработка
Зумеры придумали новый способ заработка
Они сдают в аренду свои платья, пиджаки и кроссовки и получают за это тысячи долларов
Мир13 минут чтения

Согласно данным другого исследования, 40% зумеров согласны на понижение зарплаты, если работа будет удаленной. В числе причин — возможность быть более мобильным, а не привязанным к офису, увеличение разумности рабочей нагрузки и шанс на более комфортные отношения с начальством. При этом те зумеры, которые готовы работать в офисах, переписывают правила корпоративной культуры. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Общество
Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Океан поглотил слишком много углекислого газа и теперь убивает своих обитателей
16:42
Я переехала в Венецию и разочаровалась
Общество
Я переехала в Венецию и разочаровалась
Я мечтала жить тут, но оказалось, что здесь невозможно найти работу, а итальянцы ведут себя как дети
00:01
Мама, все хорошо
Криминал
Мама, все хорошо
Близкие полгода получали от девушки сообщения из долгосрочного отпуска. Оказалось все это время от ее имени писал другой человек
17:00 15 июня
Рак легких может развиться не только из-за сигарет
Общество
Рак легких может развиться не только из-за сигарет
Есть еще две причины, которые не зависят от привычек человека. Особенно это опасно для женщин
00:01 15 июня
Американец отправился в плавание с кошкой и стал звездой соцсетей
Интернет и мемы
Американец отправился в плавание с кошкой и стал звездой соцсетей
Он уволился с работы, когда узнал о страшном диагнозе. Водить лодку он научился по ютубу
17:00 14 июня
Я перешла из ислама в православие
Общество
Я перешла из ислама в православие
Теперь я работаю иконописцем. Мои отец и братья об этом не знают
00:01 14 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования