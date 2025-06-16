Стали известны самые желанные подарки школьникам на выпускной

В числе самых популярных подарков, которые рассчитывают получить от родителей представители поколения альфа, — собственная квартира, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на имеющееся в его распоряжении исследование.

По данным агентства, свою квартиру просят у родителей на выпускной 37% школьников, 43% — готовы принять в качестве подарка деньги. 30% детей предпочитают технику (смартфоны, наушники, ноутбуки и т.д.), 24% — хотят получить от родителей машину, 15% — украшения.

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У представителей поколения Z запросы немного отличаются: квартиру просят только 28% опрошенных, а чаще всего выбирают деньги (62% опрошенных), развлечения (48%) и путешествия (31%).

По словам авторов исследования, зумеры, в отличие от представителей поколения альфа, отдают предпочтение нематериальным подаркам, потому что для них важны впечатления и эмоции.

В опросе, как сообщает агентство, участвовали полторы тысячи родителей из России, чьи дети относятся к поколениям альфа и зумеров. При этом большинство респондентов считают возросшие аппетиты детей адекватными современной жизни с ее возможностями, а треть родителей называют новые требования чрезмерно высокими.

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Согласно данным другого исследования, 40% зумеров согласны на понижение зарплаты, если работа будет удаленной. В числе причин — возможность быть более мобильным, а не привязанным к офису, увеличение разумности рабочей нагрузки и шанс на более комфортные отношения с начальством. При этом те зумеры, которые готовы работать в офисах, переписывают правила корпоративной культуры.