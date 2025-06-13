Миллениалы и зумеры поменяли правила работы в офисе

Миллениалы и представители поколения Z теперь составляют более половины рабочей силы, и они переписывают правила корпоративной культуры, отмечает CNBC. Американский телеканал описал график работы небольшого маркетингового агентства Socialista Queen из Лос-Анджелеса, которым руководит 29-летняя Лиат Аарон.

Недавно девушка опубликовала в соцсетях видео о правилах, которые действуют в ее офисе. Некоторые из них, по ее словам, кажутся «спорными» в традиционной рабочей среде. Так, ее сотрудники могут начинать рабочий день в любое время — хоть в 6 утра, хоть в 10, — главное, чтобы они отработали восемь часов.

Также ее команда работает в гибридном формате и приходит в офис только по понедельникам, вторникам и четвергам — если только в этот день не проходит фотосъемка, тогда можно работать удаленно.

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Каждому сотруднику предоставляется около 10 оплачиваемых отпускных дней в год. В отличие от России, в США нет понятия ежегодного оплачиваемого отпуска, которое было бы закреплено законодательно. Кроме того, персонал также поощряют брать дополнительные неоплачиваемые выходные — например, для большого путешествия, но просят предупреждать об этом заранее.

Аарон рассказала CNBC, что решила публично рассказать о правилах работы в ее компании после того, как увидела видео другого блогера — менеджера из поколения Z. «Оно меня рассмешило, потому что я даже не подозревала, что эти вещи могут быть спорными», — пояснила она, добавив, что «офисная жизнь должна быть веселой».

По словам Аарон, на формирование такой политики повлиял опыт ее друзей, которые «страдают» на работе, и ее собственный — в молодости она работала в ресторане, занималась продажами по телефону и брала различные подработки. «Я просто не понимаю, зачем все усложнять, потому что, по-моему, создать приятную атмосферу легко, если у тебя правильные люди. Найти подходящих людей — это ключ к успеху», — подчеркивает Аарон.

Будучи генеральным директором она не делает акцент на образовании при найме. «В первый раз, когда я нанимала сотрудников, я даже написала: «Мне не важны ваши резюме». Мне важно, чтобы вы умели монтировать видео и пришли с хорошим настроем. Лично я не считаю, что для работы в соцмедиа-менеджменте нужно обязательно оканчивать вуз», — вспоминает девушка.

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Собеседования она проводит лично и задает кандидатам ситуационные вопросы, чтобы оценить их подход к принятию решений и навыки общения. При этом не все в ее подходе выглядит «типично зумерским», пишет CNBC. Так, лучший способ выделиться среди других кандидатов, по ее словам, — это быстро отправить письмо с благодарностью после интервью.

«Если человек пишет через три-четыре дня — это о чем-то говорит. Но если он пишет в течение часа или хотя бы в тот же день — я думаю: «Окей, этот человек действительно хочет эту работу»», — объясняет она. Телеканал отмечает, что некоторые коллеги называют ее стиль управления «слишком мягким», но сама она с этим не согласна.

Ранее Управление национальной статистики Великобритании опубликовало анализ, согласно которому более образованные люди стараются искать вакансии с возможностью гибридной работы. При этом такой формат оказался наиболее доступен людям в возрасте от 30 до 49 лет.